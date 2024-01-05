سياسة | دولي

إسرائيل تقرر إعادة سفيرتها إلى إسبانيا بعد خلاف دبلوماسي استمر قرابة شهر

5 - يناير - 2024

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تل أبيب:  أعلنت إسرائيل، الخميس، أنّ سفيرتها لدى إسبانيا ستعود إلى مدريد لاستئناف مهامها بعد شهر من استدعائها إلى بلدها احتجاجاً على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني واعتبرتها إسرائيل “مشينة”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ السفيرة روديكا راديان-غوردون التي استدعيت إلى بلدها في تشرين الثاني/نوفمبر بأمر من سلفه إيلي كوهين ستعود لمزاولة مهامها في العاصمة الإسبانية.

وكان كوهين استدعى السفيرة راديان-غوردون للتشاور إثر تشكيك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بشرعية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويومها قال سانشيز للتلفزيون الإسباني العام إنّ لديه “شكوكاً جدّية” بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أنّ “استناداً إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لديّ شكوك جدية” في أنّ إسرائيل “تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني”.

وأثارت تصريحات سانشيز توترات مع حكومة نتنياهو التي اتّهمته “بدعم الإرهاب”.

والخميس قال كاتس إنّه قرّر إعادة السفيرة إلى مدريد من أجل حشد الدعم “لحقّ دولة إسرائيل في حماية مواطنيها ضدّ منظمة حماس (..)، وممارسة ضغط دولي من أجل إطلاق سراح الرهائن” الذين ما زالت حماس تحتجزهم في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت بشكل كبير حدّة التوتّرات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا التي تعتبر من أشدّ منتقدي إسرائيل داخل الاتّحاد الأوروبي.

واستدعت إسرائيل سفيريها في تركيا وجنوب أفريقيا بعد تصريحات لقادة هذين البلدين بشأن الحرب في غزة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 6:22 ص

    هه يا للخزي يا للعار بنو صهيون يركعون لدولة إسبانيا التي عاقبتهم عقابا شديدا وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀

    رد

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