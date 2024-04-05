إسرائيل تقرر السماح مؤقتاً بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر إيريز.. والبيت الأبيض يحث على فتح “الممرات” بشكل سريع

تل أبيب: قرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي السماح مؤقتاً بفتح معبر إيريز (بيت حانون) في شمال غزة مع تصاعد الضغوط على المنطقة لإيصال المساعدات الإنسانية الأكثر أهمية إلى المدنيين في غزة.

وستتخذ الحكومة خطوات فورية لفتح معبر إيريز الحدودي في شمال غزة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نشرته قنوات إعلامية إسرائيلية.

وجاء في البيان أن “هذه المساعدات الإضافية ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب”.

كما ستزيد الحكومة الإسرائيلية حجم “المساعدة الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم”، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، حض البيت الأبيض إسرائيل، الخميس، على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيصال المساعدات إلى غزة “بشكل كامل وسريع”.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن “هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر ايريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة، يجب تنفيذها الآن بشكل كامل وسريع”.

(وكالات)