إسرائيل تقر بفشلها في منع أحداث 7 أكتوبر … و8 من جنودها قتلوا بـ«رصاصات صديقة» في غزة

الناصرة – «القدس العربي»: جدد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الثلاثاء، الإقرار بأن الجيش فشل في منع هجمات حركة “حماس” في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف، في تصريح مكتوب: “على مدى الأيام الأخيرة يُجرى حوار بشأن تصرف الجيش وهيئة الاستخبارات العسكرية بخصوص ما قبل أحداث 7 أكتوبر”.

وتابع: “ونظرا للنتائج المروعة، وهذا أمر بديهي، سنخضع للمحاسبة وسنصغي لكل جندي وجندية لنستفيد من أفكاره وتقاريره”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك هيئة الاستخبارات العسكرية، فشل في (منع) أحداث 7 أكتوبر، وستُجرى تحقيقات ثاقبة ومعمقة، لكن الآن يتعين علينا التركيز على القتال”. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. وسبق لهاليفي أن أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مسؤولية الجيش عن الإخفاق في منع هجمات “حماس” على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط غزة.

وأسّرت “حماس” في عملية “طوفان الأقصى”، نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بدأت مبادلتهم مع إسرائيل، التي تحتجز أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. وجاء تصريح هاليفي الثلاثاء، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة “12”، إن شعبة الاستخبارات في الجيش تتحمل مسؤولية عدم التحذير من هجوم “حماس”.

واعتبر أنه “لا يجوز أن ينشغل قادة الجيش حاليا في مسؤولية هذه الجهة أو تلك، إذ نحتاج إلى عمل الجميع معا على إنجاز المهام العديدة والمركبة التي تواجههم”. وشدد على أن “الجيش جاهز للاستمرار في القتال”.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية بين “حماس” وإسرائيل لمدة 4 أيام، ومددت يومين إضافيين، تتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومتحدثا عن الهدنة، قال هاليفي: “نستغل أيام فترة تعليق النشاطات العسكرية مؤقتا للتعلم وتعزيز الجاهزية والموافقة على الخطط العملياتية للمراحل اللاحقة”.

وأردف: “نستعد للاستمرار في القتال لتفكيك حماس. وسيستغرق ذلك وقتا”.

وثمة توقعات داخل إسرائيل بأن التحقيقات المرتقبة بعد الحرب بشأن المسؤولية عن الفشل في التنبؤ بهجمات “حماس” ومواجهتها، ستطيح بمسؤولين عسكريين وسياسيين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة “هآرتس”، عن إصابة 1000 ضابط وجندي إسرائيلي داخل قطاع غزة منذ بدء الحملة البرية في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وحسب “هآرتس” الجيش كشف عن إصابة حوالي 1000 جندي وضابط بينهم 202 حالة خطيرة، و29 منهم ما زالوا داخل المستشفيات الإسرائيلية، التي أكدت من جانبها أن الجيش كان يمنعها من الكشف عن تعداد الجنود الجرحى لديها وعن أحوالهم الصحية.

وتوضح الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان يرفض طلبها بالكشف عن معطيات حول عدد الجنود الجرحى وعن أحوالهم، زاعما أنه حتى الآن لا يتم إصدار معطيات حول الجرحى.

في سياق متصل، كشفت المحللة العسكرية في الإذاعة العبرية الرسمية كارميلا ميناشيه عن مقتل ثمانية جنود وإصابة خمسين نتيجة “رصاصات صديقة”، مؤكدة أن الجيش يحاول استخلاص الدروس خلال الهدنة.

كما قالت إن “الجيش أطلع عائلات الجنود على المعلومات الصحيحة بشفافية دون إخفاء الحقائق والملابسات”. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية أن الجيش يقول إن 8 جنود قتلوا خلال أسبوع واحد في شمالي قطاع غزة نتيجة إطلاق النار على بعضهم البعض وانفجار عبوة ناسفة. وأضافت أن عشرات الجنود أصيبوا في حوادث عملياتية. ولم يحدد الجيش بدقة الفترة التي قُتل وأُصيب فيها هؤلاء الجنود. يشار الى أن عدة مؤشرات كانت تفيد بأن أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ التوغل البري داخل قطاع غزة، كانت أكبر بكثير مما يعلن عنه، وذلك استنادا لتسريبات من المستشفيات الإسرائيلية، خاصة في بئر السبع وعسقلان، علاوة على ما كانت تنشره منتديات التواصل الاجتماعي التي لم تلتزم بتعليمات الرقابة العسكرية والذاتية، وكشفت عن ضراوة المعارك وعن الخسائر الكبيرة في الجانب الإسرائيلي أيضا. وكان حاخام يهودي، قد ظهر في شريط فيديو، في تطبيق “توك توك” وهو يتحدث نقلا عن صديق له يعمل قائدا عسكريا، قوله إن جنود حماس نجحوا في ـحرق ثلاث مجنزرات من طراز نمر بـصواريخ مضادة للدروع وقتل 36 جنديا داخلها في حادثة واحدة، وهذا ما يتناغم مع بيانات “حماس” العسكرية.

كذلك ظهر مؤشر آخر في تقرير نشره موقع “واللا” عن إقالة قائدي واحدة من سرايا الجيش بعدما قررا الانسحاب ووقف القتال بعدما وقعوا في كمين لـ كتائب “القسام” ولم تتلق قواتهما التغطية النارية عن بعد.

ويندرج حجب المعلومات من قبل الجيش الإسرائيلي ضمن مساعيه لتحاشي المساس بمعنويات جنوده خلال المعركة، علاوة على الرغبة بالحفاظ على مناعة الإسرائيليين بعدما أصابتهم عملية “طوفان الأقصى”، بـصدمات عميقة زعزعت الثقة في الحكومة والجيش والدولة وبأنفسهم وبالمستقبل.