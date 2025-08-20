إسرائيل تقر خطة زيادة إنتاج دبابات “ميركافا” وناقلات جند بـ1.5 مليار دولار

أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، خطة لزيادة إنتاج دبابات “ميركافا” وناقلات جند بأكثر من مليار و500 مليون دولار وذلك بالتزامن مع خطتها لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الجيش يسرائيل كاتس سبق أن قدم خطة لزيادة إنتاج دبابات “ميركافا” وناقلات الجند المدرعة من طرازي “النمر” و”إيتان”، بقيمة تتجاوز 5 مليارات شيكل (الدولار يعادل 3.40 شواكل).

وأوضحت الصحيفة أن الغرض من طلب وزير الجيش هو العمل على توسيع وتسريع إنتاج المركبات القتالية المدرعة بعشرات الدبابات وناقلات الجند المدرعة.

يأتي ذلك مع موافقة كاتس مساء الثلاثاء على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها بعملية “عربات جدعون2″، تلاها البدء بإرسال أوامر استدعاء لـ60 ألف عسكري من قوات الاحتياط.

وتهدف العملية العسكرية إلى ما وصفته قناة “i24″ بـ”تهيئة الظروف لإنهاء الحرب مع إطلاق سراح جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) ونزع سلاح حماس ونفي كبار قادتها، ونزع سلاح غزة، وتأمين المنطقة الأمنية لحماية التجمعات السكانية (المستوطنات)، والحفاظ على حرية عمل الجيش في غزة”.

وتتزامن المصادقة على الخطة بالتزامن مع جهود دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق نار وتبادل أسرى بغزة، ومع موافقة “حماس” على مقترح جديد تقدم به الوسطاء يتضمن وقفا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما ومسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

(الأناضول)