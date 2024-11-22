سياسة | دولي

إسرائيل تقصر استخدام أوامر الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط

منذ 39 دقيقة

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تل أبيب: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن خطط لإلغاء ما يسمى بالاعتقال الإداري دون تهمة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع استمرار تطبيقه على الفلسطينيين.

ويتعرض الفلسطينيون في كثير من الأحيان لهذا الإجراء المثير للجدل من قبل السلطات الإسرائيلية.

وبموجب أوامر الاعتقال الإداري، يتم احتجاز المشتبه بهم لمدة ستة أشهر أو أكثر، لأسباب أمنية في ظاهرها.

ويتم إصدار مثل هذه الأوامر إذا كان الشخص، على سبيل المثال، له صلة بجريمة جنائية ولكن لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضده.

ويقول المحامون إن الاحتجاز في مثل هذه الحالات يكون مستندا إلى معلومات سرية، وعليه لا يملكون سلطة تذكر لوقفه.

ومن المقرر تطبيق ما يسمى بالإجراءات الوقائية الأخرى على المستوطنين مستقبلا، ولكن ما سيترتب على تلك الإجراءات لا يزال غير واضح.

وبحسب منظمات فلسطينية وإسرائيلية، يوجد حاليا أكثر من 3440 أسيرا فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك ثمانية يهود محتجزين بهذه الطريقة أيضا.

وبرر كاتس إعفاء المستوطنين اليهود من هذا الإجراء لأنهم يتعرضون على حد قوله لـ”تهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة” في الضفة الغربية.

ويخشى نشطاء إسرائيليون من أن يتسبب قرار الوزير في تشجيع مثل هؤلاء المستوطنين على تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين.

(د ب أ)

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