غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية- (فيديو)

بيروت (لبنان): استهدفت 10 غارات إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية فجر الجمعة بعد صدور إنذارات بإخلاء مبان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي “نفذ 10 غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت”، مضيفة أن الغارات خلفت “دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض”.

وأظهرت لقطات وقوع انفجارات عدة تبعها تصاعد سحب الدخان في معقل حزب الله، بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبان عدة.

وذكرت الوكالة أن الغارات استهدفت مناطق الغبيري والكفاءات وأوتوستراد السيد هادي ومحيط مجمع المجتبى وطريق المطار القديم في ضاحية بيروت.

(أ ف ب)