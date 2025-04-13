إسرائيل تقصف المستشفى المعمداني في غزة وتخرجه عن الخدمة- (فيديوهات)

القاهرة: قال مسعفون إن صاروخين إسرائيليين أصابا مبنى داخل مستشفى رئيسي في قطاع غزة اليوم الأحد، مما أدى إلى تدمير قسم الطوارئ والاستقبال وإلحاق أضرار بمبان أخرى.

وأخلى مسؤولو الصحة في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) المبنى من المرضى، بعد أن قال أحد الأشخاص إنه تلقى اتصالا من شخص قال إنه من الأمن الإسرائيلي قبل وقت قصير من وقوع الهجوم.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخين مبنى الاستقبال في المستشفى ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة واشتعال النيران في أقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية.

وذكرت خدمة الطوارئ أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو مصابين. ولم تعلق إسرائيل على الهجوم.

لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بصاروخين، ما تسبب في دمار واسع، خاصة في مباني قسم الاستقبال والطوارئ. The moment Israeli warplanes struck the Baptist Hospital in central Gaza City with two missiles, causing massive destruction—particularly… pic.twitter.com/H0Oko6IP9h — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 13, 2025

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات العائلات النازحة تغادر المكان، فيما يقوم البعض بجر ذويهم المرضى على أسرّة المستشفيات.

ونددت حركة حماس بالهجوم في بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي التابع لها، ووصفت الهجوم بأنه “جريمة جديدة مروعة”.

وقالت: “سبق أن دمر الاحتلال عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من القطاع الصحي في قطاع غزة، وكذلك استهدف العشرات من المراكز الطبية والمؤسسات الصحية في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أودى هجوم على المستشفى المعمداني بحياة مئات الأشخاص. وألقى مسؤولون فلسطينيون باللوم على غارة جوية إسرائيلية في الانفجار الذي وقع بالمستشفى. وقالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية عن طريق الخطأ. ونفت الحركة مسؤوليتها.

خلال إعداد تقرير عن إخلاء المستشفى المعمداني، استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، ووُثقت لحظة القصف، ما أسفر عن تدمير عدد من مبانيه، رغم أنه المستشفى الوحيد العامل في غزة بقدرات محدودة. pic.twitter.com/iUsunh7wxv — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 13, 2025

“صرنا نجري بدون وعي وطلعنا الجرحى بأعجوبة”.. صور أولية لعملية إجلاء المرضى إلى محيط المستشفى المعمداني بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/g0Cb4VS9cN — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 13, 2025

(رويترز)