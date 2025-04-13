إسرائيل تقصف المستشفيات في غزة وتشرد الجرحى

غزة – «القدس العربي»: عمقت إسرائيل بشكل خطير حجم المأساة في قطاع غزة، فأقدمت على استهداف عنيف لمستشفى المعمداني في مدينة غزة، وكذلك استهداف باحة مشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مصابين كانوا يتلقون العلاج بعد إخلاء المشفى على عجل.

واستدعى هذا الاستهداف تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وأسفرت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة نهار الأحد عن استشهاد 38 فلسطينيا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق أمس الأحد، عن استشهاد 11 مواطنا، وإصابة 111 خلال 24 ساعة الماضية، وقالت إن حصيلة الشهداء والاصابات منذ استئناف الحرب من جديد يوم 18 آذار مارس الماضي بلغت 1,574 شهيدًا، 4,115 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الى 50,944 شهيدًا و116,156 اصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.

قصف المستشفى

ففي ساعات الفجر الأولى ليوم أمس الأحد، وبعد تهديد جيش الاحتلال لمستشفى المعمداني بالقصف، استهدف إحدى الطائرات الحربية النفاثة مبنى الاستقبال والطوارئ بصاروخين، ما أدى إلى إحداث تدمير واسع وخطير في المبنى، وتضرر المباني المجاورة.

وحسب مصادر طبية وشهود عيان، فإن التهديد الإسرائيلي الذي وجه لإدارة المستشفى، لم يدم طويلا، حتى نفذ جيش الاحتلال الغارة، فاستشهد طفل مصاب، أُخلي على عجل من المشفى من قبل فريق طبي، وقد جرى توثيق اللحظات الحرجة التي مر بها الطفل، ومحاولات الطاقم الطبي إنقاذه.

مجازر مستمرة لعائلات واستشهاد 6 أشقاء وأوامر إخلاء

ووثقت لقطات كثيرة عمليات إجلاء الجرحى والمرضى من المشفى على عجل، وهم على أسرة العلاج وبعضهم يعاني من إصابات وأمراض خطيرة.

وظهر أهالي المرضى والطواقم الطبية وهم يخرجون المرضى من بوابة المشفى، باتجاه «ميدان غزة»، ومن هناك جرى إجلاء بعضهم لمرافق طبية أقل تخصصا من مشفى المعمداني.

شهادات المرضى

وقال أحد مرافقي المصابين الذين انتظروا في شارع جانبي قريب من المشفى، برفقة شقيقه المصاب، ويعاني من كسور في القدم، جراء غارة إسرائيلية سابقة، إنه تمكن بصعوبة من إخراج شقيقة من القسم، وسار به وهو يجر سرير العلاج من قسم الجراحة حتى وصل إلى هذا المكان برفقة آخرين.

وأضاف لـ «القدس العربي» «الكل فزع وخاف لحظة إبلاغنا بالإخلاء، وشعرنا أن كلنا سوف نموت ونُقصف قبل الخروج».

وقال مريض آخر يدعى محمد كان في جوارهم «في ناس تركناهم في المستشفى مش عارفين وين راحوا»، وقد وصف المشهد الأخير مع بدء عملية الخروج بـ «المرعب».

وظهر المصابون الذين يعانون من جروح غائرة ومن إصابات في العظام، ويرتعدون من برودة الجو ليلا، خصوصا وأن ذويهم لم يتمكنوا بسبب الإنذار العاجل من حمل الأغطية.

ومع بزوغ شمس نهار الأحد، تكشف حجم الدمار الكبير والخطير الذي لحق بالمشفى، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2023 المشفى، وأدى وقتها الاستهداف إلى سقوط مئات الضحايا ما بين شهيد وجريح، عندما سقط صاروخ في الساحة الرئيسية.

والمستشفى المعمداني، والمعروف أيضا باسم المستشفى الأهلي العربي، هو أحد المستشفيات العاملة في مدينة غزة، وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، ويُعد من أقدم مستشفيات المدينة حيث تأسس عام 1882.

تنديد واسع

ولاقت العملية تنديدا واسعا، وقالت وزارة الصحة في غزة، إن ما حدث يمثل «جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن ما حدث يعد «جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال».

وقال «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان»، إن ادعاء إسرائيل «الاستخدام العسكري» للمستشفى ليس سوى «نص محفوظ تُعيد تكراره لتبرير جرائم القتل والتدمير الممنهج»، ودعا جميع الدول إلى «التحرك العاجل بالوسائل المتاحة كافة لوقف «جريمة الإبادة الجماعية» في قطاع غزة».

ووصف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، المستشفى بـ»جريمة ضد الإنسانية»، مؤكداً استمرار إسرائيل في «مسلسل إبادة الشعب الفلسطيني».

ودان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس قصف المستشفى.

ورأت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس أن «اعتداء إسرائيل وقع في ساعات الفجر الأولى من يوم أحد الشعانين على مشفى المعمداني الذي خدم لعقودٍ جرحى بغض النظر عن انتماءاتهم».

واستنكرت مطرانية القدس، بأشد العبارات استهداف مستشفى المعمداني وأعربت عن «الفزع» إزاء هذا الاستهداف المتزامن مع «أحد الشعانين».

ودانت الكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط قصف الاحتلال مستشفى المعمداني.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن «استهداف مستشفى المعمداني يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل بحق شعبنا».

عربيا، دان الأردن بأشد العبارات، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه يعدّ «خرقا فاضحا» للقانونين الدولي والإنساني.

وندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالهجمات الإسرائيلية على مرافق طبية في قطاع غزة.

وقال في منشور مقتضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أدت الهجمات الإسرائيلية على مرافق طبية إلى تدهور شامل في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في غزة».

وتابع «تعرض المستشفى الأهلي (المعمداني) لهجمات متكررة منذ بدء الصراع. يجب أن تتوقف هذه الهجمات المؤسفة. الدبلوماسية وليس المزيد من سفك الدماء هي السبيل نحو سلام دائم».

مجازر وقصف

وتواصلت الاستهدافات التي نفذها جيش الاحتلال ضد مدينة غزة. وشنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف فيها مدرسة سعد بن معاذ، في حي التفاح ومناطق شرق وجنوب مدينة غزة، ودمرت منازل في حي الشجاعية، مع تحليق مكثف للطائرات المروحية والمسيرة «كواد كابتر» التي أطلقت النار مرات عدة. وانتشل طواقم الإسعاف جثامين خمس شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة منون قرب دوار الجرن في جباليا البلد شمال غزة. كذلك استشهدت امرأة، جراء إطلاق نار من طائرة مسيرة في منطقة قريبة، وتعرضت بلدة بيت حانون وأطراف بلدة جباليا لقصف مدفعي عنيف.

في الموازاة، استمرت هجمات جيش الاحتلال على وسط قطاع غزة، وفي مجزرة بشعة، استشهد سبعة مواطنين بينهم ستة أشقاء من عائلة أبو مهادي، وأصيب أخرون بجراح، جراء استهداف قوات الاحتلال بالقصف الجوي سيارة مدنية، في محيط محطة التحلية في مدينة دير البلح، حيث جرى نقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى.

وفي مشهد مؤلم أسجي الأشقاء الستة في ساحة مشفى الأقصى، وهناك ألقيت نظرة الوداع الأخيرة، قبل أداء صلاة الجنازة، التي أمها والدهم، ومن ثم تم نقلهم إلى المقبرة لمواراتهم الثرى.

وارتقى 3 شهداء وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف أحد مرافق بلدية دير البلح، فيما سقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأسفر الاستهداف عن وقوع أضرار مادية في المشفى، والذي سبق وأن تعرضت ساحته الخارجية التي يقيم فيها لاجئين لاستهدافات عدة. وذكر شهود عيان أن المدفعية قصفت بشكل عنيف محيط محطة الكهرباء شمالي مخيم النصيرات، وكذلك المناطق المجاورة لـ «محور نتساريم» من الجهة الجنوبية، إضافة إلى الحدود الشرقية لمخيم البريج.

وجاء تصعيد الهجمات شمال النصيرات، بعد وقت قصير من تهديد جيش الاحتلال لأحياء: الإيمان، والتقوى، والبساتين، والزهراء، والبوادي، والنزهة، بالنزوح القسري.

أما في مدينة خان يونس، فقد اقترفت قوات الاحتلال سلسلة مجازر. وذكرت مصادر محلية أن مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس المقدم محمد أحمد الدرباشي، استشهد إثر غارة إسرائيلية على منزله منطقة المخيم الغربي.

وارتقى أيضا ثلاثة شهداء وأصيب آخر جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة المنارة جنوب شرقي المدينة، كما استشهد مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غربي المدينة، رغم تصنيف الاحتلال لهذه المنطقة بالآمنة.

واستشهد آخر في قصف من مسيرة على منطقة قيزان النجار، واستشهد فلسطيني جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منزل غربي المدينة، فيما أصيب مواطنون في قصف خيمة نزوح في منطقة المواصي، وأصيب آخرون أحدهم بجروح خطيرة، جراء غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

واستمرت هجمات الاحتلال على مدينة رفح، التي أعاد احتلالها بالكامل، بعد إجباء السكان على النزوح القسري، وسمعت دوي انفجارات جديدة في المدينة، يعتقد أنها عائدة لعمليات نسف مباني جديدة هناك.

هجمات المقاومة

ميدانيا، أعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في بلاغ على حساباتها الاجتماعية، أن مقاتليها تمكنوا «من تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة صهيونية خاصة تسللت إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح جنوب القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح».

وقالت «سرايا القدس»، الذراع العسكري لـ»حركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على طائرتين إسرائيليتين من نوع «كواد كابتر»، وذلك خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة، كما أعلنت السرايا عن قصف جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في «محور موارج» بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).