إسرائيل تقصف معبري العريضة والدبوسية على حدود سوريا ولبنان- (فيديو)

بيروت- دمشق: قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن ضربات إسرائيلية استهدفت في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء المعابر الحدودية الثلاثة بين شمال لبنان وسوريا وذلك للمرة الأولى. واستشهد 6 أشخاص بينهم عسكريان، وأصيب 12 آخرون في الغارات، وفق وكالة أنباء “سانا” التابعة للنظام السوري.

وجاءت الضربات بعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح غد الأربعاء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) لوقف الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال حمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطرق قد قطعت نتيجة للضربات. وكانت الغارات الإسرائيلية على المعابر الشرقية للبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية قد أدت بالفعل إلى إغلاق تلك الطرق المؤدية إلى سوريا.

متداول .. هجوم إسرائيلي على معبر الدبوسية بين سوريا و لبنان علما أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 10 معابر حدودية بين سوريا ولبنان في غارات جديدة pic.twitter.com/l1A0BFG2Pc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 26, 2024

وأعلنت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، مساء الثلاثاء، عن قصف إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية على الحدود السورية اللبنانية.

وقالت وكالة “سانا” في نبأ عاجل: “أنباء عن عدوان إسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية الحدوديين مع لبنان”.

وقال مصدر عسكري للوكالة صباح الأربعاء: “عند الساعة 00:05 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية”.

وأوضح أن العدوان استهدف “المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي، وأدى إلى ارتقاء ستة شهداء، هم عسكريان والباقي مدنيون”.

كما أفاد المصدر بـ”إصابة 12 آخرين بجروح منهم أطفال ونساء وعاملون بالهلال الأحمر العربي السوري ووقوع أضرار مادية كبيرة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت “سانا”، وقوع خسائر مادية جراء شنّ إسرائيل عدوانا جديدا على محافظة حمص وسط سوريا.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية الإثنين، 3 جسور وبوابة في منطقة القصير بريف محافظة حمص على الحدود مع لبنان، وفق “سانا”.

بدوره، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أن طيرانه الحربي قصف ما وصفه بـ”محاور نقل” تابعة للنظام السوري على الحدود مع لبنان، بدعوى أنها “كانت تستخدم لنقل أسلحة لحزب الله”.

ومنذ 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لـ”حزب الله” وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(وكالات)