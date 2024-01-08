إسرائيل تقصف مناطق في جنوب لبنان بقنابل فوسفورية

بيروت: تعرضت مناطق متفرقة جنوب لبنان، الإثنين، لقصف إسرائيلي بقنابل فوسفورية، فيما استهدفت طائرة مسيرة سيارة في قضاء بنت جبيل، مخلّفةً عددا من المصابين، وفق إعلام رسمي.

جاء ذلك في عدة بيانات متتالية نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، كشفت عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح الإثنين، عدة استهدافات وغارات طالت مناطق متفرقة جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة، بـ”تعرّض تلة العويضة بين بلدتي عديسة وكفركلا (جنوب) لقصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية”.

وقالت في خبر آخر، إن “طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجّه سيارة، من نوع رابيد على طريق الدبشة في خربة سلم في قضاء بنت جبيل” جنوب لبنان.

وأوضحت لاحقا أن الاستهداف بالمسيرة “أسفر عن وقوع إصابات (دون مزيد من التفاصيل)، كما تسببت في جنوح السيارة إلى جانب الطريق واحتراقها”، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والإطفاء “عملت على إخماد النيران”

وفي السياق، لفتت الوكالة إلى أن “الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط (من المنطقة الحدودية)، يرافقه تحليق للطيران الاستطلاعي”.

وذكرت أن “المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنّت صباح اليوم عدوانا جويًا، نفذت خلاله سلسلة غارات عنيفة على (بلدة) خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية”.

ولفتت إلى أن “الطائرات ألقت عددا من الصواريخ من نوع جو- أرض، أحدث انفجارها دويًا تردد صداه في معظم مناطق الجنوب، وتعالت من جرائه سحب الدخان الكثيف من المنطقة المستهدفة”.

ووفق الوكالة، “شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا غارة بين بلدتي مروحين وبلاط في القطاع الغربي” جنوب لبنان.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين، أن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان، انفجر في مستوطنة “كريات شمونه” قرب الحدود اللبنانية، دون وقوع إصابات أو انطلاق صافرات الإنذار.

وتصاعدت حدة القصف المتبادل على جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية خلال الأيام الماضية، كان آخرها تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن أضرارا لحقت بقاعدة المراقبة الجوية العسكرية “ميرون” إثر استهدافها من قبل “حزب الله“.

والسبت، أعلن “حزب الله” استهدافه قاعدة المراقبة الجوية في منطقة “ميرون”، بـ62 صاروخًا، كرد أولي على اغتيال تل أبيب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ أيام.

وكان أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، شدد على أن اغتيال العاروري واستهداف الضاحية الجنوبية “لا يمكن أن يمر ولن يكون بلا رد وبلا عقاب والقرار هو للميدان”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

(الأناضول)