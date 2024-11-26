إسرائيل تقصف نازحي غزة… وتمنع دخول مواد التدفئة

غزة ـ«القدس العربي»: استمر التصعيد الإسرائيلي والقصف العنيف الذي تنفذه قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، بخاصة على مناطق الشمال التي تخضع لعملية برية واسعة، شردت الغالبية العظمى للسكان هناك، وسط حصار طال الغذاء والدواء.

وسجلت أمس مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حيّ الزيتون جنوبي غزة ذهب ضحيتها حتى اللحظة 15 شهيداً فضلاً عن جرحى.

وتشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تدهوراً كبيراً. وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تمنع منذ أكثر من عام إدخال الأغطية والملابس والأحذية إلى قطاع غزة.

وحذرت منظمات أممية من المخاطر التي تواجه سكان قطاع غزة، في هذه الأوقات التي تتساقط فيها أمطار الشتاء، وتتدنى فيها درجات الحرارة. وأعلن جهاز الدفاع المدني عن توقف عمل كافة مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف عن العمل في مدينة غزة. وأرجع السبب إلى استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي توفير السولار اللازم لتشغيلها.

في هذا الوقت، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، تنفيذ هجمات مسلحة عدة استهدفت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل البري. وأعلنت مصادر عبرية مقتل جندي من كتيبة إسرائيلي في معارك في قطاع غزة.

سياسياً، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بالعمل مع الإدارة المقبلة على وقف إطلاق النار في غزة وقضايا أخرى. ودعا إلى وضع خطة لما بعد الحرب “كي يعيش سكان غزة من دون حركة “حماس”.

سموتريتش: لنخفض عدد الغزّيين إلى النصف!

دعا وزير المالية الإسرائيلي الأكثر تطرفاً بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية، وذلك إمعاناً في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وقال سموتريتش: “من الممكن والضروري احتلال قطاع غزة، ولا داعي للخوف من هذه الكلمة”، وفق تعبيره.

إسرائيل أبادت 1410 عائلات فلسطينية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقرير إحصائي جديد، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ أن بدأت الحرب على القطاع يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وحتى مطلع الشهر الجاري، وذكرت أن المجازر المتواصلة أدت إلى مسح 1410 أسرة بالكامل من السجن المدني، تضم 5444 شخصاً. وأشارت إلى أن عدد العائلات التي أبادها الاحتلال ولم يبق منها إلا ناج واحد، بلغت نحو 3463.