إسرائيل تقصف وزارة الدفاع السورية في دمشق وإصابة مدنييْن- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء استهداف مدخل مجمع الأركان العامة في دمشق، بعدما حذر الحكومة السورية وطالبها بسحب قواتها من مدينة السويداء التي تشهد قتالا دمويا لليوم الرابع على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “أغار على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة في منطقة دمشق”.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بوجود “جريحين مدنيين جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي وسط العاصمة دمشق”.

بدوره لفت “تلفزيون سوريا” إلى استنفار أمني وإطلاق رصاص في محيط مكان الغارة الإسرائيلية بدمشق، مشيرا إلى إطلاق رصاص قرب مبنى رئاسة الأركان السورية.

مراسل #الجزيرة يفيد بانفجار يهز قيادة أركان الجيش السوري في #دمشق، والجيش الإسرائيلي يقول إن سلاح الجو أغار على مدخل مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في العاصمة السورية#الجزيرة_سوريا #الأخبار pic.twitter.com/zqpwWZFZg3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 16, 2025

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء تعزيز قواته على الحدود مع سوريا، بعدما حذر من أنه لن يسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا وأنه سيتحرك وفق التطورات.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: “بناء على تقييم الوضع، تقرر تعزيز عدد القوات في منطقة الحدود مع سوريا في منطقة السياج الأمني”.

#عاجل 🔴 أغار جيش الدفاع قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق. 🔴يواصل جيش الدفاع مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 16, 2025

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 248 شخصًا، منذ اندلاع المواجهات الدامية في السويداء، يوم الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وقال المرصد إن عدد القتلى يشمل 64 مقاتلًا درزيًا و28 مدنيًا، بينهم 21 أعدموا ميدانيًا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، مقابل 138 عنصرًا من القوات الحكومية و18 مقاتلًا بدويًا، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي قصف متقطع صباح الأربعاء في أنحاء مدينة السويداء.

إصابات في صفوف المدنيين بعد استهدافات إسرائيلية وسط دمشق pic.twitter.com/sCJjCqeykw — Step News Agency – وكالة ستيب نيوز (@Step_Agency) July 16, 2025

(وكالات)