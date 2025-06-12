إسرائيل تقطع الإنترنت وتعزل غزة عن العالم

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: أصبح قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 20 شهرا، معزولا رقميا عن العالم، بعد قطع الاحتلال خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة عن القطاع، بسبب استهداف المسار الرئيسي الأخير لخط “الفايبر” (تقنية الألياف الضوئية).

وقطعت قوات الاحتلال أمس الخميس الاتصالات الثابتة وخطوط الإنترنت عن مناطق وسط وجنوب القطاع، بعد يومين من قطعها عن مدينة غزة والشمال، في مشهد تكرّر كثيرا خلال فترات الحرب السابقة، وكان في كل مرة يزيد من آلام السكان الذين يعانون من ويلات الحرب.

وقالت الأمم المتحدة إن انهيار شبكة الإنترنت في غزة يشل عمليات الإغاثة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” انقطاع الاتصال تمامًا مع موظفيها في غزة.

وكان التصعيد الدموي ضد قطاع غزة استمر، حيث اقترفت قوات الاحتلال مجازر جديدة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة لشبكة “الجزيرة” باستشهاد 58 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ فجر أمس، بينهم 32 من منتظري المساعدات.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، منتقدًا هذه الطريقة في توزيع المساعدات: “إن آلية المساعدات الأمريكية في قطاع غزة لن تعالج الجوع المتفاقم، ولا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تصبح واقعًا جديدًا”، مشيرًا إلى أن آلية توزيع تلك المساعدات في غزة، خارج إشراف الأمم المتحدة، “مهينة للغاية ومذلة وتعرّض الأرواح للخطر”.

وفي تطور خطير، بسبب ارتفاع عدد الضحايا وعدم قدرة المواطنين على التبرع بالدم نتيجة سوء التغذية وشح المواد الغذائية، تواجه مشافي القطاع نقصًا حادًا في وحدات الدم. وأطلقت وزارة الصحة مناشدة عاجلة لإدخال وحدات دم إلى مستشفيات غزة، وقالت إنه في ظل الوضع الإنساني الكارثي واستمرار العدوان الإسرائيلي، تواجه مستشفيات القطاع نقصًا حادًا وخطيرًا في وحدات الدم، نتيجة التزايد المستمر في أعداد الجرحى والمصابين، والحصار الإسرائيلي المشدد الذي يعيق دخول الإمدادات الطبية، وتراجع قدرة المواطنين على التبرع بالدم.

سياسيا، كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن تداول أفكار بخصوص التهدئة مع الوسطاء، وذلك عقب قيامهم بإجراء محادثات متقدمة للتوصل إلى تسوية بشأن النقاط الخلافية التي تعترض التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر في “حماس” قوله: “تم تداول عدد من الأفكار خلال الأيام الماضية مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار”، لكنه كشف في الوقت ذاته أن ما يتداوله الإعلام الإسرائيلي ومكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تفاصيل المفاوضات “مخالف للحقيقة” .