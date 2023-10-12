إسرائيل تقطع الكهرباء والماء عن معتقلين فلسطينيين في سجونها

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية قطعت الماء والكهرباء عن 5252 معتقلاً فلسطينياً في سجونها، فيما لم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول ذلك.

وذكر النادي، في بيان: “أكثر من 5250 أسيراً، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 170 طفلاً، يواجهون كارثة حقيقية”.

وتابع النادي أنه إلى جانب قطع الماء والكهرباء، منذ أمس الأربعاء، تواصل “إغلاق الكانتينا (المقصف)، وسحب المواد الغذائية وأدوات الطبخ المحدودة، التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام”. وأوضح “أن الكارثة في تصاعد مع ارتفاع حملات الاعتقال في الضفة، والتي طالت منذ السابع من أكتوبر، أكثر من 200 معتقل”.

وقال النادي، في بيانه، إن الارتفاع في عمليات الاعتقال “سيؤدي تلقائياً إلى حالة اكتظاظ كبيرة في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون التي تستقبل المعتقلين الموقوفين”.

وطالب نادي الأسير “اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأخذ دورها الحقيقي واللازم في هذه الظروف، والعمل بأقصى الجهود لطمأنه عائلات الأسرى والمعتقلين”.

(رويترز)