سياسة | دولي

إسرائيل تقلص حالة الطوارئ لتقتصر على المستوطنات المحاذية لغزة

4 - مارس - 2025

مستوطنة بئيري في غلاف غزة

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القدس: قررت إسرائيل تقليص حالة الطوارئ السارية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتقتصر على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وفق إعلام عبري رسمي مساء الثلاثاء.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن السلطات الإسرائيلية قررت تقليص حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، والتي دخلت حيز التنفيذ إثر هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023.

وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وأضاف هيئة البث أن حالة الطوارئ ستشمل فقط المستوطنات المحاذية لغزة، وفي مقدمتها سديروت وعسقلان ونتيفوت وأوفاكيم وغرب النقب.

(الأناضول)

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