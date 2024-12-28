سياسة | دولي

إسرائيل تقول إنها اعترضت صاروخا آخر أطلق من اليمن- (فيديوهات)

28 - ديسمبر - 2024

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تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن.

وذكر الجيش على تطبيق تليغرام أن الصاروخ أُسقط قبل أن يصل إلى إسرائيل.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن “بنجاح خارج إسرائيل على ما يبدو”.

ودوّت صفارات الإنذار في عشرات المناطق، بما في ذلك منطقة القدس المحتلة والبحر الميت.

وكانت غارات جوية قد استهدفت يوم أمس الجمعة، منشآت  لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن عدواناً أمريكيا بريطانيا استهدف حديقة في منطقة معين غرب صنعاء. ولم يرد تأكيد من الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بإن قواتها الجوية لم تشارك في الهجوم.

وأغارت مقاتلات إسرائيلية يوم الخميس الماضي على اليمن، بما في ذلك على المطار الدولي في صنعاء ومحطات الطاقة.

ووفقا للتقارير الرسمية، أسفرت الغارة الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وينفذ الحوثيون منذ نحو عام عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيّرات تستهدف إسرائيل.

ووسّعت جماعة الحوثي عملياتها لتشمل استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو السفن التابعة لهم، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، “مساندة للشعب الفلسطيني في غزة”.

(وكالات)

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