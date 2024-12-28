إسرائيل تقول إنها اعترضت صاروخا آخر أطلق من اليمن- (فيديوهات)

تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن.

وذكر الجيش على تطبيق تليغرام أن الصاروخ أُسقط قبل أن يصل إلى إسرائيل.

⬅️ لحظة دوي صافرات الإنذار بالقدس المحتلة ومحيطها pic.twitter.com/unRCctr7Ui — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 28, 2024

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن “بنجاح خارج إسرائيل على ما يبدو”.

ودوّت صفارات الإنذار في عشرات المناطق، بما في ذلك منطقة القدس المحتلة والبحر الميت.

وكانت غارات جوية قد استهدفت يوم أمس الجمعة، منشآت لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

⬅️ صفارات الانذار في مستوطنة كريات اربعه بالخليل .. pic.twitter.com/6OTGefSgpI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 28, 2024

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن عدواناً أمريكيا بريطانيا استهدف حديقة في منطقة معين غرب صنعاء. ولم يرد تأكيد من الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بإن قواتها الجوية لم تشارك في الهجوم.

وأغارت مقاتلات إسرائيلية يوم الخميس الماضي على اليمن، بما في ذلك على المطار الدولي في صنعاء ومحطات الطاقة.

ووفقا للتقارير الرسمية، أسفرت الغارة الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وينفذ الحوثيون منذ نحو عام عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيّرات تستهدف إسرائيل.

ووسّعت جماعة الحوثي عملياتها لتشمل استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو السفن التابعة لهم، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، “مساندة للشعب الفلسطيني في غزة”.

(وكالات)