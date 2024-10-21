سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط قذيفة أُطلقت من لبنان دون انطلاق صفارات الإنذار

21 - أكتوبر - 2024

نظام القبة الحديدة الصاروخي الإسرائيلي

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تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قذيفة أُطلقت من لبنان وسقطت في وسط إسرائيل دون انطلاق صفارات الإنذار.

كما قال الجيش أيضا إنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت في المنطقة الجنوبية.

وتابع الجيش، في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”، إن “صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة تجاه سديروت تم اعتراضه بنجاح، دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات”.

وسديروت مستوطنة في جنوب إسرائيل تقع شمال النقب الغربي في الطرف الشمالي الشرقي من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في سديروت وإيفيم، للتحذير من إطلاق صواريخ.

(وكالات)

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