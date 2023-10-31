إسرائيل تقول إنها اغتالت قيادياً من “حماس” في بيت لاهيا- (فيديو)

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال قائد كتيبة بيت لاهيا في حركة “حماس” الفلسطينية نسيم أبو عجينة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “تمكنت طائرات حربية، بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من تصفية نسيم أبو عجينة قائد كتيبة بيت لاهيا (شمال) في حماس”.

وأضاف: “شغل (أبو عجينة)، في الماضي، منصب قائد القوة الجوية في حماس، ولعب دورًا في تطوير القدرات المسيرة والطيران الشراعي”.

ووجه الجيش الإسرائيلي له الاتهام بإرسال مقاتلين إلى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وحتى الساعة 7:30 (ت.غ) لم يصدر تعليق من حركة “حماس” على إعلان الجيش الإسرائيلي.

الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة بيت لاهيا بحماس نسيم أبو عجينة pic.twitter.com/4DHr9QlpJh — زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) October 31, 2023

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته تخوض معارك مع مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف: “خلال نشاط القوات البرية خاضت القوات عدة معارك مع مجموعات مسلحين أطلقت الصواريخ المضادة للدروع أو نيران الرشاشات باتجاه القوات”.

وادعى أن “القوات قضت على مسلحين ووجّهت القوات الجوية لتدمير أهداف وبنى تحتية معادية، وهاجمت حوالي 300 هدف خلال آخر أربع وعشرين ساعة”.

ومنذ 25 يوماً، يواصل طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون.

(الأناضول)