سياسة | دولي

إسرائيل تقول إنها تراجع رسالة من واشنطن تحث على تحسين الوضع الإنساني في غزة

15 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
2

واشنطن: قال مسؤول إسرائيلي في واشنطن في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تراجع رسالة من مسؤوليْن أمريكيين كبيرين طلبا فيها من إسرائيل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن “إسرائيل تأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأمريكيين”.

وبحسب الرسالة، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنه يتعين عليها اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول حيان ابو جابر:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 4:02 ص

    خلال شهر.
    باطل يراد به باطل.
    لم تتوقف إدارة بايدن خلال عام كامل عن المراوغة والمماطلة والمطمطة بالكلام المخدر الكاذب مع إعطاء الكيان المسخ كل الوقت لتنفيذ مخططاته الاجرامية كاملة كما خطط لها وكما يريد
    فترة الشهر هذه تعني نفض يد إدارة بايدن من الموضوع حيث سيكون هنالك إدارة أمريكية جديدة منتخبة وستعود معها الأمور إلى سكوير ون.
    امريكا باداراتها السابقة والحالية واللاحقة هي شريك كامل في جراءم العدو بحق الفلسطينيين والان اللبنانيين ومن قبل العراقيين.
    فمتى بفوق الغافلون ويصحوا من سباتهم العميق.

    رد
  2. يقول عمرًً علي:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 4:52 ص

    انها محاولة اعلامية لتشويه الحقائق عن الدعم الامريكي لحرب الابادة الجماعية الصهيونية ضدً الشعب الفلسطيني.

    رد

أخبار ذات صلة

مظاهرة في ستوكهولم تندد بالإبادة والتهجير في غزة- (فيديو)
26 - أبريل - 2025
ترامب: هناك حاجة ماسة للأدوية والغذاء في غزة وسنهتم بذلك
25 - أبريل - 2025
وصول 115 شخصا إلى فرنسا بعد إجلائهم من غزة
25 - أبريل - 2025
الممثل المغربي محمد الخياري يعيد تضامن الفنانين مع فلسطين إلى الواجهة- (صور)
25 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية