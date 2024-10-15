إسرائيل تقول إنها تراجع رسالة من واشنطن تحث على تحسين الوضع الإنساني في غزة

واشنطن: قال مسؤول إسرائيلي في واشنطن في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تراجع رسالة من مسؤوليْن أمريكيين كبيرين طلبا فيها من إسرائيل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن “إسرائيل تأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأمريكيين”.
وبحسب الرسالة، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنه يتعين عليها اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.
(رويترز)
خلال شهر.
باطل يراد به باطل.
لم تتوقف إدارة بايدن خلال عام كامل عن المراوغة والمماطلة والمطمطة بالكلام المخدر الكاذب مع إعطاء الكيان المسخ كل الوقت لتنفيذ مخططاته الاجرامية كاملة كما خطط لها وكما يريد
فترة الشهر هذه تعني نفض يد إدارة بايدن من الموضوع حيث سيكون هنالك إدارة أمريكية جديدة منتخبة وستعود معها الأمور إلى سكوير ون.
امريكا باداراتها السابقة والحالية واللاحقة هي شريك كامل في جراءم العدو بحق الفلسطينيين والان اللبنانيين ومن قبل العراقيين.
فمتى بفوق الغافلون ويصحوا من سباتهم العميق.
انها محاولة اعلامية لتشويه الحقائق عن الدعم الامريكي لحرب الابادة الجماعية الصهيونية ضدً الشعب الفلسطيني.