بينهم القائد “أبو شجاع”.. إسرائيل تقول إنها قتلت 5 فلسطينيين في مسجد بطولكرم- (فيديوهات)

جنود إسرائيليون يداهمون مخيم نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم في 28 أغسطس 2024- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: قال جيش الاحتلال اليوم الخميس، إنه قتل خمسة مقاتلين فلسطينيين كانوا يختبئون داخل مسجد في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وإن من بينهم أبو شجاع “قائد كتيبة طولكرم”.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، لليوم الثاني، عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس.

وبحسب مصادر طبية، فقد أسفر العدوان على شمال الضفة الغربية، حتى اللحظة عن استشهاد 17 مواطنا بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 667.

ووسعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها، إلى جانب مخيم نور شمس، وداهمت عشرات المنازل فيه، وأخضعت عدداً كبيراً من المواطنين للتحقيق الميداني، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس، وتغلق كافة مداخله مع اقتحام وتفيش للمنازل.

استشهاد قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع، الذي نجا من عدة محاولات اغتيال. على هذا البطل الشهيد تنمر بعض القذرة ،، وبين هؤلاء وبين قدميه المقاتلة، مليون مقام ومقام. رحمة الله شهيدنا وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/mflEclVNap — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 29, 2024

وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

وترجل الفارسُ البطل 🚨بعد معركة شرسة ومحاصرة مبنى كانوا بداخله

استشهاد #محمد_جابر (أبو شجاع) قائد #كتيبة_طولكرم بعد نجاته من أكثر من محاولة اغتيال

يسلم الراية لرفاق السلاح والنضال سلام عليه يوم ولد

ويوم ناضل واشتبك وقاوم

ويوم استشهد#الضفة_الغربية #رعب_المخيمات#فلسطين pic.twitter.com/Nx7L8XDgYS — يوسُف شمساه – بونرجس 𓂆🔻 (@yashamsah) August 29, 2024

ونقلت “وفا” عن مراسلتها أن جرافات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم وتجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم.

وأفادت الوكالة نقلا عن محافظ جنين كمال أبو الرب، أن الوضع في المدينة صعب، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصرها ومخيمها وتغلق الطرق الواصلة إليها.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم، وتجريف الشوارع والبنية التحتية، ومداهمة المنازل والتنقل من منزل إلى الآخر في المدينة والمخيم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المواطنين على إخلاء منازلهم وأخبرتهم بعدم العودة إليها قبل أربعة أيام، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وفي اليوم الثاني من العدوان على جنين ومخيمها، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ثمانية، والإصابات إلى سبع بينها حالة خطيرة، وعدد من المعتقلين، فيما تواصل قوات الاحتلال محاصرة مستشفيي ابن سينا، والشهيد خليل سليمان الحكومي.

ونقلت “وفا” عن مدير مستشفى جنين، وسام بكر، قوله إن آليات الاحتلال لا تزال تتمركز على مداخل المستشفى وتضع سواتر ترابية في الشوارع المؤدية إليه.

وأضاف أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن أجزاء كبيرة من شوارع جنين والمخيم بما فيها المستشفى الحكومي، وأن المستشفى يعتمد حاليا على المولدات الكهربائية.

وتابع: “نعتمد حتى الآن على مخزوننا من الوقود لتشغيل أقسام المستشفى وغرفه، وبالنظر إلى انقطاع المياه عن جنين فإننا نلجأ إلى خزان المياه الموجود في المستشفى، حيث يتوفر فيه حتى الآن نصف سعته”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل الطواقم الطبية وتواصل التدقيق في البطاقات الشخصية للمرضى الداخلين إلى المستشفى والخارجين منه.

وفي طوباس، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة، وخلّف أربعة شهداء، وعددا من المعتقلين، ودمارا في المنازل والبنية التحتية.

(وكالات)