إسرائيل تقول إنها واصلت القضاء على مقاتلي “حزب الله” رغم وقف إطلاق النار

دبابة إسرائيلية متمركزة بين منازل في قرية الخيام بجنوب لبنان في 27 نوفمبر 2024، بعد سريان وقف إطلاق النار. ا ف ب

بيروت/تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عدة مقاتلين من “حزب الله” في جنوب لبنان، الأربعاء، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ في وقت سابق من نفس اليوم، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري.

وأوضح هاجاري، في خطاب، مساء الأربعاء، أن وجود المقاتلين في المنطقة يشكّل انتهاكًا للاتفاق، مضيفًا: “كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجَه بالنار”.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال الحدود اللبنانية.

وأضاف هاجاري أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضًا عدة مشتبه بهم كانوا يقتربون من مناطق في جنوب لبنان، حيث لا يزال الجنود الإسرائيليون متمركزين.

وقال المتحدث إن أي شخص مسلح سيتم قتله أو اعتقاله في تلك المناطق.

ودعا مرة أخرى المدنيين الذين فروا من منازلهم أثناء القتال إلى الانتظار قبل العودة إلى جنوب لبنان.

وقبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على حوالي 180 هدفًا تابعًا لـ “حزب الله”، بما في ذلك منشأة تحت الأرض لتصنيع الصواريخ تمتد لعمق حوالي 1.5 كيلومتر، وفقًا لما ذكره هاجاري.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا الموقع يعد أكبر منشآت “حزب الله” لإنتاج الصواريخ الموجهة بدقة.

(د ب أ)