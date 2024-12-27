إسرائيل تكشف تفصيلاً جديداً عن عملية اغتيال إسماعيل هنية: قنبلة زُرعت في وسادته

لندن- “القدس العربي”: كشفت مصادر إعلامية عبرية أن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، تمت عبر قنبلة زُرعت في وسادته داخل غرفته في طهران، حيث كان يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لأول مرة مسؤولية بلاده عن العملية التي نُفذت في 31 يوليو 2024، وذلك في خطاب ألقاه خلال حفل تكريم نظمته وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي.

وقالت “القناة 12” العبرية إنها ستنشر السبت المقبل معلومات حصرية جديدة حول تفاصيل العملية التي أودت بحياة هنية ومرافقه.

ووجه كاتس في خطابه رسالة تهديد إلى الحوثيين، مؤكداً أن إسرائيل ستتعامل معهم بنفس الأسلوب الذي اتبعته مع هنية والسنوار ونصر الله، قائلاً: “سنستهدف بنيتهم التحتية الإستراتيجية وسنقطع رؤوس قيادتهم في صنعاء والحديدة”.

وجاء تأكيد وزارة الدفاع الإسرائيلية لتصريحات كاتس في بيان رسمي، في خطوة تعد الأولى من نوعها للاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن عملية اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية.

(وكالات)