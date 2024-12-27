إسرائيل تكشف تفصيلاً جديداً عن عملية اغتيال إسماعيل هنية: قنبلة زُرعت في وسادته

لندن- “القدس العربي”: كشفت مصادر إعلامية عبرية أن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، تمت عبر قنبلة زُرعت في وسادته داخل غرفته في طهران، حيث كان يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لأول مرة مسؤولية بلاده عن العملية التي نُفذت في 31 يوليو 2024، وذلك في خطاب ألقاه خلال حفل تكريم نظمته وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي.
وقالت “القناة 12” العبرية إنها ستنشر السبت المقبل معلومات حصرية جديدة حول تفاصيل العملية التي أودت بحياة هنية ومرافقه.
ووجه كاتس في خطابه رسالة تهديد إلى الحوثيين، مؤكداً أن إسرائيل ستتعامل معهم بنفس الأسلوب الذي اتبعته مع هنية والسنوار ونصر الله، قائلاً: “سنستهدف بنيتهم التحتية الإستراتيجية وسنقطع رؤوس قيادتهم في صنعاء والحديدة”.
وجاء تأكيد وزارة الدفاع الإسرائيلية لتصريحات كاتس في بيان رسمي، في خطوة تعد الأولى من نوعها للاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن عملية اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية.
(وكالات)
دولة خليجية ساهمت في قتل الشهيد اسماعيل هنية، حتي في لبنان هناك تعاون استخباراتي عربي صهيوني للقضاء على المجاهدين ودعم الكيان بجسر بري عبر الخليج ثم الأردن وحصار غزة
اليمن لاتوجد مخابرات عربية أو صهيونية علي الارض لتحدد الاهداف لتدميرها
هذا يؤكد الاختراق الهائل لأنظمة الأمن الإيرانية،وكذلك حزب الله.في المقابل المقاومة الفلسطينية أثبتت أن حاضنتها الشعبية تشكل حصن التصدي و قلعة الصمود العصية على الاختراق.
جميع حركات المقاومة الشعبية عبر التاريخ يتعرض قادتها للتصفية والقتل ،هذا ليس بجديد ، تم اغتيال قادة الثورة الجزائرية لكن الجزائر تحصلت على الاستقلال وحتى قادة المقاومة الفلسطينية تم اغتيالهم تقريبا كلهم لأن العدو يملك تكنولوجيا متطورة وله حلفاء كثر في المنطقة يمدونه بالمعلومات ،اشم رائحة نفس طائفي في القول ان المقاومة الفلسطينية لم تتعرض للاختراق اما الآخرون كحزب الله وايران اخترقتهم إسرائيل هذا غير صحيح .