سياسة | عربي | المغرب العربي

إسرائيل تكشف عن شرطها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

منذ 10 دقائق

حجم الخط
1

القدس: ربطت إسرائيل اليوم الإثنين، قرارها المنتظر بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية باستضافة الرباط لمنتدى تأجل أكثر من مرة لوزراء خارجية دول المنطقة الموقعة على اتفاقات تطبيع معها برعاية أمريكية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: “نعمل حاليا على هذه القضية، وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب”، مضيفا أنه من المتوقع أن تستضيف المغرب المنتدى في سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول سلام:
    يوليو 3, 2023 الساعة 9:36 ص

    قريبا سيحدث تحول عالمي ، وستكون اول الانظمة التي ستسقط هي الانظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني، سقوط ابدي بلا رجعة لكل ورثة مخاتير روابط بلديات العرب ,,,

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل تفرج عن ثلاثة عناصر من قوة حفظ السلام أوقفوا بشبهة تهريب مخدرات
منذ 8 ساعات
لحكومة إسرائيل: إلى متى سترخين الحبل لهؤلاء المتظاهرين الفوضويين؟
منذ 20 ساعة
صاروخ سوري مضاد للطائرات يقطع 400 كيلو متر ويسقط في جنوب إسرائيل- (صور)
منذ 22 ساعة
إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة إف-35 في صفقة قيمتها 3 مليارات دولار
منذ 23 ساعة

إشترك في قائمتنا البريدية