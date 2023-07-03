إسرائيل تكشف عن شرطها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

القدس: ربطت إسرائيل اليوم الإثنين، قرارها المنتظر بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية باستضافة الرباط لمنتدى تأجل أكثر من مرة لوزراء خارجية دول المنطقة الموقعة على اتفاقات تطبيع معها برعاية أمريكية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: “نعمل حاليا على هذه القضية، وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب”، مضيفا أنه من المتوقع أن تستضيف المغرب المنتدى في سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)