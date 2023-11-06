إسرائيل تمارس السرية على أهدافها في غزة وشهادات غربية على أنها تبيح قتل المدنيين

لندن ـ «القدس العربي»: نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا أعدته لويزا لافلاك وسوزانا جرج ومايكل بيرنباوم حول السرية التي تحيط بعملية اختيار الأهداف الإسرائيلية في غزة وسط تزايد في أعداد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعيار القانوني في اختيار الأهداف الذي تزعم إسرائيل أنها تمارسه يسمح بقتلى مدنيين أكثر من الحروب السابقة. فعندما ضرب الطيران الإسرائيلي مخيم جباليا للاجئين في 31 تشرين الأول/أكتوبر انهارت البيوت على سكانها المشردين في القطاع المحاصر وقتل أكثر من 110 أشخاص، والكثير منهم كانوا أطفالا ونساء حيث سحقوا تحت الأنقاض كما يقول الأطباء. ويقول الجيش الإسرائيلي إن العملية حققت أهدافها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العقيد ريتشارد هيتش «لقد ركزنا على الهدف» في إشارة لمسؤول عسكري بارز اسمه إبراهيم بياري و «نعرف أنه قتل». ؟؟؟

وبلغت حصيلة القتلى منذ بداية الحرب إلى 10.000 قتيل، حسب وزارة الصحة في غزة. ورغم تأكيد المسؤولين الإسرائيليين على أن كل هجوم يخضع لموافقة قانونية إلا أن قواعد الإشتباك السرية تبدو متساهلة فيما يتعلق بالمدنيين. وقال المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس «هناك جهود واعية للحد من الضحايا المدنيين، وفي المناسبات القليلة التي ضربنا فيها مناطق نعرف أن ضحايا مدنيين سيسقطون». ولم يعلق اذا ما غيرت إسرائيل قواعد الإشتباك واتهم حماس بالمبالغة في أعداد القتلى. وقال بنينا شاري باروخ – المسشارة القانونية السابقة للجيش الإسرائيلي «بالضرورة، تحاول قوانين النزاع المسلح بناء توازن» بين التفوق العسكري للهجوم والضرر المتوقع على المدنيين. وكلما كان التفوق العسكري عاليا كلما زاد الضرر على المدنيين ولكنه يظل متناسبا»(على حد قولها).

تداعيات هذه الحسابات واضحة على أرضية المستشفيات والمشارح في غزة، فقد تمت إبادة عائلات بأكملها في غزة، ودفن المولودون الجدد مع آبائهم في مقابر جماعية. وأصابت الغارات مخازن المياه والمخابز والمدارس وسيارات الإسعاف. واعتبرت منظمات حقوق الإنسان بعض الغارات بأنها بمثابة جرائم حرب محتملة وطالبت بتحقيق دولي. وفي تعليق الشهر الماضي قال المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان إن كل صناع القرار العسكري في النزاع «يجب أن يكونوا حذرين لأنه سيطلب منهم تبرير كل غارة ضد كل هدف مدني».

في ظل مخاوف من ازدياد غاراتها العداونية على المستشفيات الفلسطينية

ويطلب القانون الدولي من الجيوش أن تكون واضحة في التفريق بين المقاتلين والمدنيين واتخاذ كل الاحتياطات لمنع الضرر على المدنيين. ويمنع مبدأ التناسب الجيوش من التسبب في ضحايا مدنية ويكون «مفرطا» فيما يتعلق بالفائدة العسكرية المباشرة والمتوقعة وقت الضربة. وهو معيار غير دقيق ويقتضي تحقيقا في ساحة حرب دائرة. ولكن كيف تختار إسرائيل أهدافها هو امر محاط بالسرية، مما يعقد على الخبراء معرفة قانونيتها.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يعرفون كيفية تقييم قادة الجيش الإسرائيلي معيار الخسائر بين المدنيين، حتى في الوقت الذي يلحون فيه على إسرائيل للحد من قتل الأبرياء. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل قللت من الغارات في الأيام الأخيرة كإشارة على أن رسالة الولايات المتحدة وصلت.، ولكن المسؤول أضاف أن الغارات لا تزال تتسبب بضحايا كبيرة بين المدنيين. وفي الغارة على مخيم جباليا الذي دمر عمارة سكنية كاملة، قال الإسرائيليون إنهم خططوا للهجوم بعناية ومن أجل استهداف رمز بارز في حماس وفي الأنفاق تحت المخيم. «. ويقول مارك لاتيمر، مدير مركز وقف إطلاق النار للحقوق المدنية « تظهر غارة جباليا وهي غارة مخطط لها، أن إسرائيل تسامحت مع(سقوط) الضحايا المدنيين والتي تعتبر من ناحية الضخامة، أكبر من تلك القوة التي استخدمها سلاح الجو الأمريكي ضد تنظيم الدولة». وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر وبعد اسبوع من الحرب، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه أسقط 6.000 قنبلة على أهداف لحماس في غزة. وبالمقارنة وهو أعلى بمرات من 7.300 قنبلة أسقطتها أمريكا على أفغانستان في كل عام 2019 والذي شهد أكبر عدد من الغارات الجوية هناك. ومنذ ذلك الوقت قدم الجيش الإسرائيلي إحصائيات متقطعة عن الغارات التي قام بها. وقال مسؤول آخر في الإدارة إن حسابات إسرائيل حول ما هو مقبول من الخسائر المدنية تختلف عن تلك التي تعمل بها الولايات المتحدة، مؤكدا ان كل عملية جوية يتم تقييمها بدقة. ولأن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل الأسلحة والمعلومات الأمنية، فهي ملزمة بناء على ميثاق جنيف التأكد من كيفية استخدامها في غزة. وفي يوم الأحد بدا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكأنه يهيئ الوضع لهجمات كبيرة على المستشفيات التي وصفها بـ «الجزء المهم من آلة حماس الحربية» ويجب إفراغها.

لكن منظمات الإغاثة الطبية والمؤسسات الصحية تقول إنها مزدحمة بالمرضى والمواليد الجدد، ومنهم يعيشون على معدات تبقيهم على قيد الحياة ولن يتم الاستجابة للطلب. وينام الألاف في أروقة المستشفيات لاعتقادهم أنها أكثر أمنا من الاحياء المدمرة. ويقول بنيامين نتنياهو إن الحرب ضد حماس والتي تهدف لتدميرها وتنتشر بناها بين السكان في القطاع، وهي أهداف يمكن ضربها. وأرسلت إسرائيل من الجو أكثر من مليون تحذير ومليون رسالة نصية تطلب من الغزيين مغادرة مناطق معنية، لكن في غزة المحاصرة والمزدحمة بالسكان فلا معنى من الفرار( لعدم وجود مكان آمن).