سياسة | دولي

إسرائيل تمارس ضغوطاً على دول مجموعة العشرين قبل قمة ريو دي جانيرو

منذ ساعتين

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في وزارة الخارجية في القدس في 10 نوفمبر 2024. ا ف ب

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ريو دي جانيرو: انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مسودة الإعلان الختامي المزمع لقمة مجموعة العشرين المقبلة في البرازيل، التي تتناول الصراع في قطاع غزة، ووصفها بأنها “غير متوازنة ومنحازة”.

وقال ساعر، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه اتصل هاتفياً بالعديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، مطلع الأسبوع، وأعرب عن استيائه من المسودة، قبل الاجتماع الذي يستمر يومين، بدءاً من يوم غد، الإثنين.

وقال ساعر: “في ضوء ما وَصَلَنا من معلومات بشأن مسودة موجز البيان الذي سيصدر عن الاجتماع، فإنه غير متوازن ومنحاز ضد إسرائيل“.

وأضاف: “في مناقشاتي مع نظرائي، ذكرت أنه ينبغي أن يتضمن البيان الموجز، الذي يتناول الصراع في منطقتنا، الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزهم مسلحو “حماس” لأكثر من 400 يوم في ظل ظروف مروعة، وإدانة كل من حماس وحزب الله”.

ومضى ساعر يقول إن أي بيان لا يتناول هذه العناصر “سيضرّ بالسلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع إيران ووكلائها على الاستمرار في نشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

(د ب أ)

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