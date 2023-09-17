إسرائيل تمدد إغلاق معبر “إيرز” مع غزة 24 ساعة

غزة: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، تمديد إغلاق معبر “إيرز” (بيت حانون) مع قطاع غزة، لمدة 24 ساعة أخرى، بسبب ما وصفته بالأوضاع الأمنية قرب السياج الفاصل مع القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، في بيان مقتضب: “نعلن هذا المساء (الأحد) عن تأجيل فتح معبر إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل لـ24 ساعة أخرى”.

وأضاف: “تم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم الوضع الأمني وبناءً على تعليمات وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، على أن يعاد النظر في فتحه حسب تقييم الوضع في المنطقة”.

ويستخدم معبر إيرز للمشاة والمركبات، فيما يُستخدم لنقل البضائع من إسرائيل إلى القطاع والعكس، معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)، ويتم تشغيل المعبرين من قبل سلطة المعابر البرية في وزارة الدفاع.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة 6 فلسطينيين بجراح، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرات قرب السياج الفاصل في القطاع.

وأغلقت إسرائيل، الجمعة، كافة المعابر في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) أمام الفلسطينيين، بحجة “رأس السنة العبرية” التي بدأت مساء اليوم نفسه واستمرت احتفالاتها حتى مساء الأحد.

(وكالات)