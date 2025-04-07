إسرائيل تمنع الدخول إلى 65% من قطاع غزة أو تحذر بإخلائها

القدس: باتت 65 بالمئة من مساحة قطاع غزة مناطق يمنع الجيش الإسرائيلي الدخول إليها بصفتها “مناطق عازلة” على حد زعمه، أو تحت إنذار الإخلاء، وفق ما أكد تقرير أممي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في تقرير: “منذ 18 مارس/آذار الماضي أصدر الجيش الإسرائيلي 13 أمرًا بالتهجير، ما وضع حوالي 126.6 كيلومترًا مربعًا، أو 35 بالمئة من قطاع غزة، تحت أوامر التهجير النشطة”.

وأضاف: “بالإضافة إلى هذه المنطقة، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة تنسيق التحركات إلى المنطقة المحظورة على طول قطاع غزة، وعبر منطقة وادي غزة (ممر نتساريم)، التي تسيطر عليها إسرائيل بين جنوب وشمال غزة”.

وتابع التقرير: “تشكل هذه المناطق معًا 65 بالمئة من قطاع غزة”.

ويغطي التقرير الفترة حتى الجمعة الماضي، ومنذ ذلك اليوم صدرت أوامر إخلاء لمناطق سكنية فلسطينية إضافية.

وحتى 18 مارس، حينما انسحبت إسرائيل أحاديا من اتفاق وقف إطلاق النار، كانت “المناطق العازلة”، التي يمنع الجيش الإسرائيلي الدخول إليها تقدر بنحو 17 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

(الأناضول)