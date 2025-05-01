إسرائيل تمنع وفدا فرنسيا من دخول الضفة

بيت لحم: قالت بلدية بيت لحم الفلسطينية إن إسرائيل منعت، الأربعاء، دخول وفد فرنسي إلى الضفة الغربية، حيث كان من المقرر أن يزور عدة مدن فلسطينية، معتبرة ذلك “تعد سافر على كافة الخطوط الحمراء”.

وذكرت البلدية، في بيان، أن الوفد الفرنسي كان يضم نحو 50 ممثلا عن الهيئات المحلية الفرنسية، ضمن إطار مبادرة “عام فلسطين 2025″، التي تنظمها “منظمة المدن المتحدة الفرنسية” بالتعاون مع “شبكة التعاون اللامركزي من أجل فلسطين”.

وأعربت البلدية، عن استنكارها للقرار الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه “تعدٍ سافر على الخطوط الحمراء، وتدخل مرفوض في علاقات التعاون الدولية واللامركزية التي تربط الشعبين الفلسطيني والفرنسي”.

وأضافت أن “هذه القرارات الإسرائيلية لا تستهدف فقط تقويض المبادرات المدنية، بل تعاقب الجهات الفاعلة التي تكرّس جهودها من أجل بناء سلام دائم وعادل سيظل شرطًا للاستقرار في المنطقة”.

كما اعتبرت بلدية بيت لحم، أن منع الوفد الفرنسي “خطوة ضمن سياسة ممنهجة لعزل الشعب الفلسطيني، وعرقلة أي محاولات للحوار أو التفاهم عبر أدوات دبلوماسية سلمية”.

وبيت لحم مدينة تاريخية تقع جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وتكتسب مكانتها من احتوائها على كنيسة المهد، التي يعتقد المسيحيون أن المسيح عيسى عليه السلام ولد في الموقع الذي قامت عليه.

(الأناضول)