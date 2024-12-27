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إسرائيل تنتقد السفير الألماني بعد منشور عن وفاة أطفال رضع في غزة- (تغريدة)

27 - ديسمبر - 2024

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تل أبيب/غزة: انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، بعد منشور له عن أطفال رضع في قطاع غزة لقوا حتفهم من البرد.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية زايبرت بأنه كتب المنشور بناء على افتراضات وليس بناء على حقائق تم التحري عنها.

وكتب المتحدث على منصة “إكس” في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: “لقد ثبت بالفعل مرات عديدة أن الأطباء في غزة ينشرون دعاية حماس بدلا من الحقائق”.

وكان زايبرت كتب على منصة “إكس” في وقت سابق أمس: “إذا لم تؤثر فينا تقارير عن ثلاثة أطفال تجمدوا حتى الموت في غزة، فإننا لا نفهم الميلاد في مزود بيت لحم أو أنوار عيد الحانوكا”.

وفي منشور لاحق اعترف زايبرت بأنه لا يعرف بالضبط ما حدث، لكنه يتخيل أن مولودا ضعيفا يمكن أن يموت بسبب انخفاض حرارة الجسم في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة، مضيفا أن هذا ما قاله الأطباء في قطاع غزة أيضا، وكتب: “ولا أعتقد أنهم جميعا يكذبون”.

(وكالات)

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  1. يقول جاسم:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 5:34 م

    على العالم الغربي الذي يدعي حقوق الإنسان أن يشعر بالخجل بسبب مواقفة الداعمة للمجاز الصهيونية في فلسطين ولبنان،وعلى الانظمة العربية ان تشعر بالخجل والانكسار بسب صمتها المخزي عن مجاز الصهاينة في فلسطين ولبنان،العالم اقل اماناً بسبب وجود دولة مارقة كالكيان الصهيوني.

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  2. يقول محب فلسطين:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 7:36 ص

    نعم إنه الإرهاب الصهيوني يكمم الأفواه ويغتال كل من يتعارض مع السردية الصهيونية .

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