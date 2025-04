إسرائيل تنتقد السفير الألماني بعد منشور عن وفاة أطفال رضع في غزة- (تغريدة)

تل أبيب/غزة: انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، بعد منشور له عن أطفال رضع في قطاع غزة لقوا حتفهم من البرد.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية زايبرت بأنه كتب المنشور بناء على افتراضات وليس بناء على حقائق تم التحري عنها.

وكتب المتحدث على منصة “إكس” في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: “لقد ثبت بالفعل مرات عديدة أن الأطباء في غزة ينشرون دعاية حماس بدلا من الحقائق”.

وكان زايبرت كتب على منصة “إكس” في وقت سابق أمس: “إذا لم تؤثر فينا تقارير عن ثلاثة أطفال تجمدوا حتى الموت في غزة، فإننا لا نفهم الميلاد في مزود بيت لحم أو أنوار عيد الحانوكا”.

وفي منشور لاحق اعترف زايبرت بأنه لا يعرف بالضبط ما حدث، لكنه يتخيل أن مولودا ضعيفا يمكن أن يموت بسبب انخفاض حرارة الجسم في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة، مضيفا أن هذا ما قاله الأطباء في قطاع غزة أيضا، وكتب: “ولا أعتقد أنهم جميعا يكذبون”.

About my last post: I don’t know for sure what happened (nor do I claim that), but I can imagine that a weak newborn could die from hypothermia there (9-10 degrees at night in a tent, the ground cold, wind outside). Gaza doctors have said as much and I don‘t think they all lie.

— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) December 26, 2024