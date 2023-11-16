إسرائيل تنتقد مجلس الأمن بسبب تبنيه قرارا حول العدوان على غزة

القدس: دعت إسرائيل، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى “معالجة الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد” في قطاع غزة.
جاء ذلك في تعقيب على تبني المجلس مساء الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به مالطا يطالب بـ”وقف فوري وممتد” للاشتباكات في غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “تحث إسرائيل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الوقوف بحزم بشأن الإفراج الفوري عن جميع الإسرائيليين المختطفين”.
واعتبرت أنه “لا يمكن الدفاع عن هدنات إنسانية ممتدة ما دام 239 مختطفا لا يزالون في أيدي حماس”.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت حركة “حماس” نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
وتابعت الخارجية أن “إسرائيل تتوقع أن يدين مجلس الأمن حماس بشكل لا لبس فيه، وأن يعالج الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد في غزة”، دون توضيح.
(الأناضول)
الامر المضحك ان بعض الصهاينة و هم قليلون مازالوا غير مدركين ان كيانهم يسايق الزمن نحو مزيلة التاريخ . لم يعد هناك مجال لانكار الحقيقة الدامغة بان جرائم الصهاينة ضد اطفال غزة ليس الا مؤشر يأس و دليل لا لبس فيه بان فترة صلاحية هذا الكيان قد اوشكت على الانتهاء و لن ينفع معها التلاعب بالتواريخ أو وضع تواريخ جديدة لا تمثل الواقع . فهذا الكيان الى زوال و العاقل من يتركه و يرحل الى مكان اخر او يعود من حيث أتى
التعليق ليسه على المحتل القاتل بل على العجوز الاباءس لدى الاداره الامركيه الكاذبه نقول فلسطين حره من النهر الى البحر تحيا غزه تحيا المقومه الحره الابيه اللهم انصرهم