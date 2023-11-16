إسرائيل تنتقد مجلس الأمن بسبب تبنيه قرارا حول العدوان على غزة

القدس: دعت إسرائيل، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى “معالجة الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد” في قطاع غزة.

جاء ذلك في تعقيب على تبني المجلس مساء الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به مالطا يطالب بـ”وقف فوري وممتد” للاشتباكات في غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “تحث إسرائيل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الوقوف بحزم بشأن الإفراج الفوري عن جميع الإسرائيليين المختطفين”.

واعتبرت أنه “لا يمكن الدفاع عن هدنات إنسانية ممتدة ما دام 239 مختطفا لا يزالون في أيدي حماس”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت حركة “حماس” نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وتابعت الخارجية أن “إسرائيل تتوقع أن يدين مجلس الأمن حماس بشكل لا لبس فيه، وأن يعالج الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد في غزة”، دون توضيح.

(الأناضول)