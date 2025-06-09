إسرائيل تنذر بإخلاء موانئ رأس عيسى والحُديدة والصليف غربي اليمن- (تدوينة)

القدس: أنذر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، جميع المتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن بالإخلاء، في تلويح باستهدافها.

وعبر حسابه بمنصة “إكس”، وجه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي “تحذير لكل المتواجدين في موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف البحرية، التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وأضاف في تحذيره: “عليكم إخلاء هذه الموانئ والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر”.

وادعى أن جماعة الحوثي تستخدم تلك الموانئ لصالح ما وصفها بـ”أنشطة إرهابية”.

#عاجل تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي

⭕️ميناء رأس عيسى

⭕️ميناء الحديدة

⭕️ميناء الصليف 🔴أمامكم تحذير هام وعاجل🔴 نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ… pic.twitter.com/8Yjo0HA4Dt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2025

(الأناضول)