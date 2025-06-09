سياسة | دولي

إسرائيل تنذر بإخلاء موانئ رأس عيسى والحُديدة والصليف غربي اليمن- (تدوينة)

منذ ساعتين

ميناء الحديدة في اليمن- (أرشيف)

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القدس: أنذر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، جميع المتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن بالإخلاء، في تلويح باستهدافها.

وعبر حسابه بمنصة “إكس”، وجه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي “تحذير لكل المتواجدين في موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف البحرية، التي يسيطر عليها الحوثيون”.

وأضاف في تحذيره: “عليكم إخلاء هذه الموانئ والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر”.

وادعى أن جماعة الحوثي تستخدم تلك الموانئ لصالح ما وصفها بـ”أنشطة إرهابية”.

(الأناضول)

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