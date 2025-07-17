إسرائيل تنسف 3 منازل لشهداء في بلدة قباطية بالضفة

جنين: نسف الجيش الإسرائيلي، الخميس، 3 منازل ببلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة، تعود لفلسطينيين قتلهم في أوقات سابقة.

وأفاد شهود عيان أن قوة عسكرية إسرائيلية معززة بجرافات مجنزرة ووحدات هندسية اقتحمت قباطية فجرا وشرعت بتفجير منازل تعود إلى محمد نزال، ومحمد زكارنة، ووائل لحلوح.

وأوضح الشهود أن عملية التفجير تزامنت مع اندلاع مواجهات متفرقة بين شبان من البلدة والقوات الإسرائيلية.

جيش الاحتلال ينسف منزل عائلة الشهيد محمد نزال في بلدة قباطية جنوب جنين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/Zc4GpLWEPz — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 17, 2025

ويأتي التفجير ضمن سياسة تتبعها إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وهي سياسة تصفها منظمات حقوقية بـ”العقاب الجماعي”.

وكانت إسرائيل تتهم نزال وزكارنة بتنفيذ عملية إطلاق نار ببلدة الفندق شرق قلقيلية في يناير/ كانون الثاني، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، وفق الرواية الإسرائيلية.

كما تتهم لحلوح بتنفيذ عملية دهس بمنطقة الأغوار في أغسطس/ آب 2024، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

ولاحقا، قتل لحلوح برفقة 3 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف غرفة زراعية في قرية صير جنوب جنين في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

كما قتل محمد نزال برفقة قتيبة الشلبي عقب محاصرتهما داخل منزل في بلدة برقين غرب جنين في يناير، فيما قتل زكارنة في أبريل/ نيسان 2024 بعد مطاردة استمرت عدة أشهر.

يأتي ذلك بينما يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

لحظة تفجير الاحتلال لمنزل عائلة الشهيد محمد زكارنة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/RxDeeYUj5Y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 17, 2025

(الأناضول)