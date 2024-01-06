سياسة | دولي

إسرائيل تنشر صورة تزعم أنها لقائد “كتائب القسام” محمد الضيف

6 - يناير - 2024

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تل أبيب: نَشَرَ جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة من المفترض أنها تظهر قائد “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، محمد الضيف، وتمت مشاركة الصورة على نطاق واسع، مساء السبت.

وتظهر الصورة رجلاً رمادي الشعر ملتحياً يحمل نقوداً في يده اليسرى وكوباً بلاستيكياً في يده اليمنى.

وحتى بداية الحرب في غزة، كانت لدى إسرائيل صور قديمة للغاية للرجل الذي ينظر إليه باعتباره أحد العقول المدبرة للهجمات المباغتة التي شنتها “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وظهرت صورة أحدث للضيف في كانون الأول/ ديسمبر، الذي يوصف بأنه “شبح” نجا من محاولات إسرائيلية عديدة لاغتياله.

وتشتبه إسرائيل في أنه فقد واحداً أو أكثر من أطرافه، لكن في كانون الأول/ ديسمبر، عثر جيش الاحتلال على مقطع مصور له تبدو فيه جميع أطرافه سليمة، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، مساء السبت، إن الجيش عثر على حواسب وخرائط وأجهزة مذياع في قطاع غزة بها ملايين الملفات الرقمية التي تضم معلومات استخباراتية.

(د ب أ)

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  1. يقول Basem:
    يناير 7, 2024 الساعة 12:37 ص

    من المفروض انه الضيف يرتدي الساعة في يده اليمنى.
    والمفروض ان الرجل تشيب لحيته وشاربه قبل شعر رأسه
    الله اعلم إذا الصورة مركبة.
    ثم إذا كانت حقيقية فما شاء الله عليه وربنا ينجيه من الأوغاد وعملاءهم.
    في كلتا الحالتين ما هو المغزى من نشر الصورة وما هو الغرض اسراءيليا.

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  2. يقول غزة:
    يناير 7, 2024 الساعة 12:52 ص

    الله يحفظك وجميع المجاهدين

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  3. يقول الدكتور جمال البدري:
    يناير 7, 2024 الساعة 3:13 ص

    لا يهمني من الصورة سوى نظرته العميقة لساعة معصمه الأيسر…إنه الزمن سيد الموقف القائد في كلّ زمان ومكان. فمنْ ملكه نال حظوة الدهر بالنزال؛ وما دام الزمن تبصرة رجال بيده الشّمال؛ فالنصر بيده اليمين سيف سجال وقتال.

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  4. يقول احمد:
    يناير 7, 2024 الساعة 3:36 ص

    الصورة إلتقطها التلسكوب ” جيمس واب ” .

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  5. يقول Adel:
    يناير 7, 2024 الساعة 4:04 ص

    هراء

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  6. يقول حسام نعيمى:
    يناير 7, 2024 الساعة 6:26 ص

    الله يحفظه

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 21, 2024 الساعة 12:13 م

      بجاه رب العالمين🌴 🤲🌴

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