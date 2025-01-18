إسرائيل ستطلق سراح 737 أسيرا فلسطينيا خلال المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة

القدس المحتلة: ستُفرج إسرائيل عن 737 أسيرا فلسطينيا في مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية السبت، على ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة “تُوافق الحكومة (…) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون”.
ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين لن يجري إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل. وتشمل القائمة أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبعضهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وأدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل، بحسب الوزارة.
ولم تشمل القائمة على ما يبدو القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، البالغ من العمر 64 عاما، والذي يُعدّ أبرز أسير تحتجزه إسرائيل وينظر إليه العديد من الفلسطينيين باعتباره المرشح الأبرز لمنصب الرئيس في المستقبل. وكان أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة.
وطالبت حماس إسرائيل بالإفراج عنه في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو الاحتمال الذي استبعده المسؤولون الإسرائيليون.
وأعطت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة السبت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” الذي أعلنت قطر والولايات المتحدة التوصل إليه الأربعاء، ما يفتح الباب أمام بدء تطبيق الهدنة في قطاع غزة المدمر جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حددت الجمعة أسماء 95 أسيرا سيفرج عنهم الأحد غالبيتهم من النساء والقاصرين، معظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات “لمنع أي مظاهر للاحتفال علنا” عند إطلاق سراحهم.
وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 أسيرا محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
(وكالات)
الحق لا يؤخذ الا بالقوة، لذلك، وجب الإستعداد لليوم الأعظم الموعود، مادام الأقصى المبارك محتل وكل فلسطين، “بما استطعنا من قوة”،بعد قرن أو اثنين، لا يهم ذلك في عمر الأمم!.
يوجد تضارب في عدد الاسرى الذين سيطلق سراحهم.
حيث كل خبر يذكر رقما مختلف.
ارسوا على عدد ثابت.
الشيء الآخر نصيحة اخوية ان يتم اخراج أسرى الضفة الغربية وبعيدا عن المزايدات والمناقصات إلى الضفة الشرقية لأنهم سوف يعتقلوا من اول وجديد او سيكونوا عرضة للاغتيال كما علمتنا الأحداث مع ناقضي العهود.
The wisdom spark
حكمه العقل وطهارة القلب بدأت حيز الوقت …من أجل أجاد الحلول الإنسانية والسلميه للجميع
الكون لنا جميعا..وفي وقت قصير راحلون جميعاً فلنترك بصمتنا الجميله في رقي وتطور البشريه وسعادتها جمعا بدلاً من سفك الدماء وتدمير الحياه..
دوله ةالسلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه والمساواة بين الجميع
ندفع ثمن النفاق السياسي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي بتسويق أرض الميعاد الوهمي. من أجل المكاسب الصهيونية.
سيستمر سفك الدماء. ما دام هناك ذره من تراب الوطن الفلسطيني تخضع للغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية
قاعده منطقه لا سلام مع إستمرار الإحتلال. لا سلام مع للاضطهاد والقمع والتنكيل…
لا سلام بدون أعاده الحقوق لأصحابها. لا سلام مع البروبوغاندي المفيوزي الوهمي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي
مع العداله فقط هناك السلام. سلام حين أنشأ دوله السلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه بين الجميع