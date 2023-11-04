إسرائيل تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر للخارج وتدعوهم لعدم زيارة هذه الدول

تل أبيب: نصحت إسرائيل مواطنيها بإعادة النظر في السفر للخارج في ظل تزايد حالات معاداة السامية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي مساء الجمعة، إنه نظرا لحجم حوادث العنف ضد الإسرائيليين واليهود، يتعين على الإسرائيليين “إعادة تقييم ضرورة السفر إلى الخارج”.

ونصحت الوزارة والمجلس الإسرائيليين المسافرين للخارج بعدم إظهار أي رموز إسرائيلية أو يهودية.

وقالت السلطات إنه يتعين على الجنود وغيرهم من عناصر قوات الأمن ألا يتحدثوا إلى الغرباء عن أنشطتهم.

كما دعت السلطات الإسرائيليين إلى تأجيل السفر إلى الدول العربية ودول الشرق الأوسط وكذلك دول شمال القوقاز والدول المجاورة لإيران.

(د ب أ)