إسرائيل تنفي إجراء مباحثات لنقل فلسطينيي غزة إلى دول إفريقية

القدس: نفت الخارجية الإسرائيلية إجراء تل أبيب أي مباحثات من شأنها بحث نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول إفريقية.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط، ردا على تقارير نشرها إعلام عبري حول وجود مباحثات بين تل أبيب ورواندا، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتشجيع هجرة فلسطينيين من غزة إلى تلك الدول.

وقال خياط عبر منصة “إكس” الثلاثاء: “ردا على التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تشارك بدراسة جدوى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول في إفريقيا”.

وكان موقع “تايمز أوف إسرائيل” وموقع “زمان يسرائيل” العبريان تحدثا خلال الأيام الماضية عن وجود “محادثات إسرائيلية مع رواندا، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتشجيع هجرة فلسطينيين من غزة إلى تلك الدول”.

وبدورها، نفت رواندا، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشدة الادعاءات التي تناقلتها وسائل الإعلام العبرية بشأن مباحثات نقل فلسطينيين من غزة إليها.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والنائب في الكنيست عن حزب “الليكود” داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتسهيل الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض فلسطيني وإقليمي ودولي ومن الأمم المتحدة، حيث اعتبرت تهجيرا قسريا وليس “طوعيا” كما يروّج لها داعموها، كما وصفها مراقبون بأنها بمثابة “جريمة تطهير عرقي”.

وردت حركة “حماس” في بيان مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان قطاع غزة، “مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ”، وطالبت المجتمع الدولي بـ”التدخل لمواجهتها”.

(الأناضول)