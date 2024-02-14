إسرائيل تنقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي- (تدوينة) 

تل أبيب: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الأربعاء، نقل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية.

وفي منشور على “إكس”، قال بن غفير، زعيم حزب “قوة يهودية”: “أنا سعيد لأن مصلحة السجون الإسرائيلية تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الإرهابيين في السجون”، على تعبيره.

وأوضح أن مصلحة السجون: “قامت اليوم (الأربعاء) بنقل كبير القتلة مروان البرغوثي، من سجن عوفر (المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة)، إلى العزل (لم يحدد موقعه)”، على حد وصفه.

وأشار بن غفير إلى أن ذلك جاء “في أعقاب معلومات عن انتفاضة مخطط لها”.

وختم الوزير الإسرائيلي المتطرف منشوره بالقول: “لقد ولت الأيام التي أدار فيها الإرهابيون السجون” على حد قوله.

שמח ששב”ס מיישמים את המדיניות המאוד ברורה שלי כלפי מחבלים בבתי הכלא והעבירו היום את רב המרצחים מרוואן ברגותי מכלא עופר להפרדה בעקבות מידע על התססה מתוכננת – נגמרו הימים שמחבלים ניהלו את בתי בכלא! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 14, 2024

من جانبها، قالت القناة “13” الإسرائيلية الخاصة، مساء الأربعاء: “نقل القيادي في فتح مروان البرغوثي، من سجن عوفر إلى العزل في سجن آخر خوفاً من التصعيد، بعد أن تلقت مصلحة السجون معلومات تفيد بأنه يعمل على التحريض وإشعال انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية”.

واعتقلت إسرائيل، البرغوثي، عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة “المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين”.

(الأناضول)