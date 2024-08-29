إسرائيل تنكل بمخيم نور شمس.. اعتقال واعتداء وإبعاد وتدمير- (صور)

طولكرم: كشف مواطنون فلسطينيون في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، عن أعمال تنكيل وتدمير واعتقال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم منذ فجر الأربعاء.

ومنذ فجر الأربعاء، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة أودت بحياة 11 فلسطينيا وأصابت 22 آخرين، وهي الأكبر منذ عملية “السور الواقي” عام 2002.

ووفق شهادات مواطنين في مخيم نور شمس للاجئين، يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل بعد تفجير أبوابها، ويعتدي بالضرب والشتائم على الفلسطينيين، ويحوّل الشبان إلى مركز تحقيق ميداني في المخيم، فيما تدمر الآليات العسكرية مركبات وبنى تحتية.

(الأناضول)