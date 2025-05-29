إسرائيل تهاجم “مستشفى العودة” شمال غزة بنيران مكثفة وروبوتات مفخخة

غزة: أعلن “مستشفى العودة” شمال قطاع غزة، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي فجر روبوتات مفخخة في محيطه، وأطلق النار بشكل مكثف على مبانيه ومرافقه، وأصدر أمرا بإخلائه.

وينذر ذلك بخروج آخر منشأة صحية عن الخدمة في محافظة الشمال وسط حرب إبادة متواصلة، ومخطط إسرائيلي معلن لتفريغ شمال القطاع من الفلسطينيين واحتلاله.

وقالت إدارة المستشفى في بيان، إن “عدة روبوتات مفخخة فجرتها قوات الاحتلال في محيط المستشفى، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على المباني والمرافق، في محاولة لترهيب الكوادر الطبية والجرحى المتواجدين داخله”.

وأوضحت أن المستشفى يتواجد فيه 97 شخصا، بينهم 13 مريضا ومصابا، و84 من الكوادر الطبية.

ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارا مشددا على مستشفيي “العودة” و”الإندونيسي” شمال القطاع منذ أكثر من أسبوع، ويستهدف كل من يتحرك داخلهما، في تصعيد خطير ضد الطواقم الطبية ضمن حرب إبادة جماعية.

وبحسب مصادر طبية للأناضول، فإن إخلاء “مستشفى العودة” يعني خروج جميع المستشفيات في محافظة شمال غزة عن الخدمة، وهي: “العودة” و”الإندونيسي” و”كمال عدوان”، وذلك نتيجة الاستهداف المباشر والحصار المتواصل.

والأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن 22 مستشفى من أصل 38 بالقطاع خرجت عن الخدمة بفعل الاستهدافات الإسرائيلية، وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي.

والخميس الماضي، استهدف الجيش مستودع الأدوية داخل “مستشفى العودة” ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، فيما فجر روبوتا مفخخا في محيطه، ما تسبب بأضرار جسيمة، بحسب بيان مقتضب نشرته إدارة المستشفى على تلغرام.

و”مستشفى العودة” من المؤسسات الطبية الخاصة التي تقدم خدماتها بقطاع غزة، وله فرعان، أحدهما وسط القطاع والآخر بمخيم جباليا، ورغم الإمكانات المحدودة بسبب الحصار الإسرائيلي والإبادة يواصل تقديم الرعاية للمرضى والمصابين بشكل محدود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد سكان القطاع الفلسطيني.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وتحاصر إسرائيل القطاع منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قاسية جراء إغلاقها المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

(الأناضول)