سياسة | عربي

إسرائيل تهاجم مواقع لحزب الله في لبنان

5 - ديسمبر - 2023

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بيروت: قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مرة أخرى مواقع لجماعة حزب الله في لبنان ردا على القصف عبر الحدود.

وذكر الجيش أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي “قصفت مواقع إطلاق لحزب الله، وبنية تحتية إرهابية، ومجمعا عسكريا” ردا على “عمليات إطلاق من لبنان على إسرائيل” يوم الإثنين.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، ردا على إطلاق صاروخ من لبنان إلى منطقة زرعيت في شمال إسرائيل، قصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران. ومن أجل إزالة التهديد، ضرب الجيش الإسرائيلي بضعة مواقع أخرى في الأراضي اللبنانية”.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة في الهجمات. وأعلن مقاتلو حزب الله مسؤوليتهم عن هجوم على جنود إسرائيليين وإطلاق النار على أهداف أخرى.

(د ب أ)

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