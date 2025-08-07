إسرائيل تهدد بإلغاء تصاريح عمل عشرات المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في بيان مشترك، دعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن شرط جديد أُقرّ في 9 آذار/مارس الماضي، يُلزم المنظمات الإنسانية الدولية بتقديم معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، تحت طائلة إنهاء عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تنفيذ هذا القرار قد يؤدي إلى إلغاء تسجيل غالبية شركائها الدوليين بحلول 9 أيلول/سبتمبر المقبل، أو حتى قبل ذلك، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا الإجراء. وفي حال المضي فيه، سيُجبر القرار هذه المنظمات على سحب جميع موظفيها الدوليين، ويمنعها من تقديم مساعدات إنسانية حيوية ومنقذة للحياة للفلسطينيين.

وأوضح البيان أن هذا الشرط يأتي ضمن حزمة من القيود الجديدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، وتشمل عواقب محتملة على أي انتقاد علني قد توجهه تلك المنظمات لسياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية.

ووفقا للنظام الجديد قيد التنفيذ، تُمنع المنظمات غير الحكومية غير المسجلة رسميا من إرسال أي مساعدات إلى قطاع غزة. ففي تموز/يوليو الماضي، رفضت السلطات الإسرائيلية عدة طلبات تقدمت بها 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة، ووصفتها بأنها “غير مصرح لها”. وقد منعت هذه السياسة بالفعل إيصال مساعدات أساسية منقذة للحياة، من بينها الأدوية، المواد الغذائية، ومستحضرات النظافة الشخصية.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل عميق على الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة النساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتزيد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال.

وأبرز البيان أن المنظمات الإنسانية الدولية تعتمد في عملها بشكل كبير على الشراكة مع المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، التي تعتمد بدورها على الدعم الدولي من حيث الإمدادات، والتمويل، والمساعدة التقنية. وأي انقطاع في هذا التعاون سيؤدي إلى توقف العمليات الميدانية، وبالتالي حرمان المجتمعات الفلسطينية من الغذاء، والرعاية الطبية، والمأوى، وخدمات الحماية الأساسية.

وجاء في البيان، الذي وُزع في مقر الأمم المتحدة، أن “منع المنظمات غير الحكومية من المشاركة في الاستجابة الإنسانية الجماعية يُعد انتهاكا للالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي”، وأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت “تتوالى فيه التقارير اليومية عن حالات وفاة بسبب الجوع في ظل مجاعة متفاقمة تعصف بقطاع غزة”.

يُذكر أن الفريق القطري الإنساني هو منتدى استراتيجي لاتخاذ القرار، تقوده منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من 200 منظمة غير حكومية، دولية ومحلية، تعمل مجتمعة في الشأن الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق المبادئ الإنسانية المتعارف عليها دوليا.