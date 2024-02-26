إسرائيل تهدد بالانسحاب من مسابقة “يوروفيجن” في حال رُفضت أغنيتها

القدس: حذرت إسرائيل الأحد من أنها ستنسحب من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لهذا العام في حال رفض المنظمون كلمات الأغنية التي تشارك بها باعتبارها تنطوي على رسائل سياسية.

وتنافس أغنية “أكتوبر رين” (“مطر أكتوبر”) للمغنية الإسرائيلية عيدن غولان في المسابقة السنوية التي تقام هذا العام في مدينة مالمو السويدية في شهر أيار/مايو.

وأشارت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الأغنية تشير إلى ضحايا هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما يعني أن كلمات الأغنية قد تتعارض مع قواعد المسابقة التي تحظر الآراء السياسية في حال اعتبرها اتحاد البث الأوروبي كذلك.

وجاء في أحد مقاطع الأغنية “أحدهم سرق القمر الليلة، أخذ نوري، كل شيء أبيض وأسود، من الأبله الذي قال لك إن الأولاد لا يبكون”.

واكتفى اتحاد البث الأوروبي “إي بي يو” بالقول إنه “بصدد معاينة الكلمات حاليا” وإن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأضاف “إذا اتخذ قرار بعدم قبول الأغنية لأي سبب كان، فسُتمنح هيئات البثّ فرصة لتقديم أغنية جديدة أو كلمات جديدة وفقا لقواعد المسابقة”.

وكان الاتحاد قد رفض الدعوات لمنع إسرائيل من المشاركة في المنافسة بسبب الحرب في قطاع غزة، وأثارت احتمالية عدم قبول المشاركة غضبا عارما.

واعتبر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار أن هذا الاحتمال “مخز”.

وكتب زوهار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن أغنية غولان “مؤثرة” و”تعبر عن مشاعر الشعب والوطن هذه الأيام وليست سياسية”.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1160 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، وفق بيانات إسرائيليّة رسميّة.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزّة، ويُعتقد أنّ 30 منهم لقوا حتفهم.

وتعهّدت إسرائيل ردا على الهجوم بـ”القضاء” على حماس التي تولّت السلطة في غزّة عام 2007، وتردّ مذاك الحين بقصف مدمّر على قطاع غزة وبعمليات برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر ما تسبّب باستشهاد 29692 فلسطينيًا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفق أحدث تقرير لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) الخميس إنها “تجري حوارا” مع اتحاد البث الأوروبي بشأن الأغنية التي تشارك بها الدولة العبرية في المسابقة.

وقالت الهيئة “تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، لا توجد نية باستبدال الأغنية”.

وأضافت “هذا يعني أنه إذا لم يوافق عليها اتحاد البث الأوروبي، فلن تتمكن إسرائيل من المشاركة في المسابقة”.

وكانت إسرائيل قد شاركت لأول مرة في العام 1973 في مسابقة يوروفيجين. وفازت بالمسابقة أربع مرات.

وفي العام 2019 أدلت فرقة هاتاري الآيسلندية بتصريحات مؤيدة للفلسطينيين أثناء عملية عدّ الأصوات في المسابقة التي أُقيمت حينها في تل أبيب.

ووجه المنظمون كذلك تنويهًا لمغنية البوب مادونا في العام نفسه بعد أن انتهك الراقصون الذين يرافقونها على المسرح قواعد الحياد السياسي حين لفوا أنفسهم بالعلمين الإسرائيلي والفلسطيني.

(ا ف ب)