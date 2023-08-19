إسرائيل تهدد بهدم أكثر من 50 مدرسة فلسطينية مع انطلاق العام الدراسي الجديد

رام الله: قال مسؤولان فلسطينيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدد بهدم أكثر من 50 مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم السبت.

وذكر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، للصحافيين في مدينة رام الله، أن السلطات الإسرائيلية تهدد بهدم 53 مدرسة على الأقل في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية بما يهدد مصير أكثر من ألف طالب وطالبة.

وأوضح الخضور أنه تم تسليم إخطارات نهائية بالهدم مؤخرا لعدد من المدارس في مسافر يطا في الخليل ومنطقة الأغوار ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل الطلبة في تلك المناطق.

يأتي ذلك فيما انطلق العام الدراسي الجديد اليوم في أكثر من 60 مدرسة في محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم وشرق القدس، فيما غالبية المدارس سينطلق التدريس فيها غدا الأحد.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان، إن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام الجاري ثلاث مدارس في الضفة الغربية.

واعتبر شعبان، في بيان، أن الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدارس يمثل “إمعانا بانتهاك أبسط قواعد حقوق الإنسان التي كفلت الحق بالتعلم والحق في ضمان طفولة صحية سليمة للأطفال، لا سيما الأطفال الذين يخضعون للاحتلال”.

واتهم إسرائيل بأنها “تعتمد سياسة تخطيطية تمييزية قائمة على اعتبارات عنصرية، بحيث تمنح رخص البناء بلا حدود للمستوطنين وتمنع على الفلسطينيين مواصلة حياتهم الطبيعية فيها”.

وكان الاتحاد الأوروبي ندد الجمعة بهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية مدرسة عين سامية في رام الله، والممولة بدعم مالي أوروبي، مطالبا إسرائيل باحترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم.

(د ب أ)