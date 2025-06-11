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إسرائيل تهدم خياما في قرية “خلة الضبع” الفلسطينية بالضفة- (شاهد)

منذ ساعتين

عناصر من قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة

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رام الله: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، خيام إحدى القرى الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) حسن مليحات في بيان صحافي إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت صباح اليوم عمليات هدم لخيام المواطنين في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة”.

وأوضح أن القوات عملت على إخلاء السكان قسريا بعد أن قاموا ببناء خيامهم على أنقاض منازلهم التي هدمت سابقا.

وأضاف مليحات، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإخلاء طلبة المدرسة من القرية لهدم خيام المواطنين.

وأشار إلى أن “مسافر يطا تشهد مزيدا من عمليات الإخلاء القسري للمواطنين، والاقتحامات والاعتقالات، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية”.

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم واسعة في خلة الضبع، طالت 25 منزلًا ومنشأة زراعية وآبار مياه، بذريعة البناء غير المرخص في المنطقة “ج” الخاضعة لسيطرته الكاملة.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و “ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و “ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وتعد خلة الضبع، الواقعة جنوب شرق الخليل، من القرى المهددة بالتهجير، حيث أصدر القضاء الإسرائيلي عام 2022 قرارًا بهدمها وتهجير سكانها بزعم وقوعها في منطقة إطلاق نار، في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على أراضيها البالغة نحو 3000 دونم، منها 250 دونمًا مخصصة للتجمع السكاني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 977 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

(الأناضول)

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