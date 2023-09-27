إسرائيل تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 222 خلال 13 عاما- (فيديو)

القدس المحتلة: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، قرية العراقيب العربية الواقعة في منطقة النقب (جنوب)، للمرة 222.

وقال عزيز الطوري، عضو “اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب” (أهلية)، للأناضول: “اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة 222”.

وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية القرية خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.

القوات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 222 على التوالي. pic.twitter.com/j4kcFCcyac — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 27, 2023

فقد هدمت سلطات الاحتلال بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة في 11 سبتمبر الحالي، بعد ما هدمتها أول مرة في يوليو/ تموز 2010.

وذكر مراسل الأناضول، أن نحو 22 عائلة تقطن منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن “العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان”.

وذكرت المنظمة أن “السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم”، مشيرة إلى أن “إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها”.

(الأناضول)