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إسرائيل تهدم مسجدا أقيم قبل 20 عاما في القدس- (فيديو وصور)

منذ 26 دقيقة

جرافة إسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا. أرشيف

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القدس: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مسجدا في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقا في محيطه، قبل الشروع بعملية الهدم”.

وطبا للوكالة، “سلمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائيا بهدم المسجد المقام قبل 20 عاما على مساحة تقدر بـ80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية”.

(د ب أ)

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