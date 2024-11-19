إسرائيل تهدم مسجدا أقيم قبل 20 عاما في القدس- (فيديو وصور)

القدس: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مسجدا في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقا في محيطه، قبل الشروع بعملية الهدم”.

وطبا للوكالة، “سلمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائيا بهدم المسجد المقام قبل 20 عاما على مساحة تقدر بـ80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية”.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مسجد “الشياح”، في قرية جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة. وبنى المسجد عام 2004 بجهود وتبرعات سكان الحي، وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد ملحق به ساحة. ويضم المسجد “جمعية كتاتيب الإيمان” القائمة على تحفيظ… pic.twitter.com/vazRQUJifJ — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 19, 2024

#صور | ركام مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر عقب هدمه من قبل قوات الاحتلال pic.twitter.com/77QhD75d7G — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 19, 2024

عقب هدم جرافات الاحتلال له …

⬅️مشاهد تظهر أهالي بلدة جبل المكبر خلال تفقدهم ركام مسجد الشياح في البلدة pic.twitter.com/NdAN5umzRV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 19, 2024

(د ب أ)