إسرائيل تهدم منشآت في القدس وأريحا وطوباس

الضفة الغربية «القدس العربي»: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المساكن والمنشآت التجارية في القدس وطوباس وأريحا، كما احتجزت عشرات المواطنين في مدينة بيت لحم، واقتحمت مناطق واسعة في الضفة الغربية.

ففي بلدة رافات شمال غرب القدس، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، عدة منشآت من بينها حديقة وكوخ و»استوديو ميران» يعودان للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.

وهدم الاحتلال في موقع مجاور ملعبين لكرة القدم يعودان لعائلة عايدية.

وفي السياق ذاته، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، محلاً تجارياً في بلدة قلنديا وجرفت أراضي بين بلدتي رافات وقلنديا شمال غرب القدس.

والمحل مكون من عدة ألواح حديدية «زينكو»، وعرائش لبيع الخضراوات والفواكه على دوار قلنديا، فيما شرعت آلياته بتجريف أراضٍ واقعة بين بلدتي قلنديا ورافات.

وفي طوباس شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال في الأغوار الشمالية، الذي تم تهجير سكانه قبل ثلاثة أشهر.

بؤرة استيطانية

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال شرع بهدم مساكن المواطنين التي بقيت في تجمع أم الجمال، وذلك بعد تهجير عائلات التجمع قبل ثلاثة أشهر.

وكانت عائلات التجمع البالغة 14 قد تعرضت للتهجير القسري خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، جراء تصاعد اعتداءات المستعمرين.

وكان المستوطنون قد أقاموا نواة لبؤرة استيطانية رعوية على مقربة من مساكن المواطنين في تجمع أم الجمال قبل تهجيره، وشرعوا باعتداءات يومية خطرة ومتصاعدة عليهم بحماية قوات الاحتلال، ما أدى في نهاية المطاف إلى تهجير سكانه. وتشهد التجمعات السكانية في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية للضفة استهدافا متصاعدا من سلطات الاحتلال والمستوطنين، وذلك بهدف تهجير سكانها نهائيا والاستيلاء الكامل عليها، حيث تشير معطيات «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» إلى أن 27 تجمعا سكانيا تم تهجيرها، بخاصة في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية على مدار عام منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

مضخات مياه

كما استولت قوات الاحتلال على مضخات مياه ومحولات كهربائية، وألواح شمسية لمزارعين في خربة «الدير» في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال استولى على خمس مضخات مياه موضوعة على عدة الينابيع تستخدم لري المحاصيل المروية المزروعة، وثلاث محولات كهرباء، و30 لوحا للخلايا الشمسية تعودان للمواطنين: محمد فايز دراغمة، ومحمد حسني صوافطة.

وفي سياق متصل، قال محمد صوافطة، أحد المزارعين في الدير، إن الاحتلال، استولى على مضخات مياه، وطاقة شمسية تستخدم لتشغيل تلك المضخات، مما يجعل قرابة 600 دونم، مزروعة بالعنب، والذرة، دون مصدر مياه.

يذكر أن خربة الدير هي إحدى المناطق الحدودية التي يستغلها المواطنون في زراعة أراضيها، مستفيدين من تواجد الينابيع فيها.

وكان المستوطنون، بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، استولوا العام الماضي على شبكات مياه للمواطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة المالح في الأغوار الشمالية واعتدت على أحد العاملين فيها.

وأفاد مدير التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية عزمي بلاونة بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة بعد انتهاء الدوام، وأجبرت مراسل الخدمات على فتح باب المدرسة، وأنزلت العلم الفلسطيني، واعتدت عليه بالضرب المبرح، فنُقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة المالحة، وشرعت بتفتيش مساكن المواطنين والتدقيق في هوياتهم.

وبالتوازي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت اعتقالات ومصادرة ممتلكات وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. في بلدة دورا جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الشاب طارق جمال عمرو بعد مداهمة متجره، حيث استولت على أسمدة ومواد زراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن الجنود عبثوا بمحتويات المتجر قبل انسحابهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة القريبة، وأغلقت مداخلها ومنعت المواطنين من التنقل، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها، وأغلقت عددا من الطرق بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا وزوجته من منزلهما في ضاحية السلام الواقعة بين مخيم شعفاط وبلدة عناتا.

وجنوبًا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، وداهمت معظم منازله وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أكثر من 30 مواطنا لساعات.

كما وشهدت بلدة الخضر جنوب بيت لحم تصعيدا آخر، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت أثناء تمركزها في محيط الجامع الكبير ومنطقة البوابة. وأسفر ذلك عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. واعتقلت القوات شابين، عُرف من بينهما الشاب إبراهيم أيمن صبري، قبل أن تقتادهما إلى جهة مجهولة. وأكدت مصادر محلية أن البلدة تشهد اقتحامات متكررة تزيد من معاناة سكانها.

وفي الرام شمال القدس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ليلاً، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أثار حالة من الخوف بين الأهالي، دون تسجيل إصابات حتى إعداد هذا الخبر. إلى الشمال من رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد بلدة سنجل، دون أن تُسجل مواجهات أو اعتقالات، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.