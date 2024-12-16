إسرائيل تهدم 9 شقق سكنية في القدس ومنزلا و40 منشأة جنوب الضفة

القدس: هدمت سلطات الاحتلال، الإثنين، 9 شقق سكنية وموقفا للمركبات ومخزنا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في القدس بداعي “البناء غير المرخص”.

وقال شهود عيان، إن جرافات إسرائيلية ترافقها قوات من الشرطة داهمت حي البستان قبل الشروع في تنفيذ عملية الهدم.

وأضاف الشهود، أن الجرافات الإسرائيلية “هدمت 5 شقق سكنية مملوكة لعائلة شافع، وشقتين لعائلة أبو ذياب وواحدة لعائلة جلاجل وأخرى لعائلة بشير”.

وأشاروا إلى أن 31 فلسطينيا، بينهم أطفال، كانوا يعيشون في هذه الشقق السكنية قبل هدمها.

ويضم حي البستان 116 منزلا فلسطينيا يعيش فيها 1550 شخص.

“باقون على ركام البيوت المهدمة” .. المقدسي مراد أبو شافع يتحدث عن هدم الاحتلال لعدة منازل ومنشآت في حي البستان ببلدة سلوان بهدف تفريغه من أهله لصالح المخططات الاستيطانية pic.twitter.com/lDQy4NHMSp — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 16, 2024

وصعدت السلطات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في حي البستان، الذي تقول بلدية الاحتلال إنها ستقيم مكان المنازل الفلسطينية، حديقة توراتية.

وتعتبر بلدة سلوان من المناطق الأكثر استهدافا في القدس بالهدم والمصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ومنذ بداية 2024، صعدت السلطات الإسرائيلية ممارستها التمييزية ضد الفلسطينيين بالقدس، وهدمت عشرات المنازل والمنشآت هناك.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن السلطات الإسرائيلية تتعمد تقييد منح رخص البناء للفلسطينيين بالقدس في محاولة للحد من عدد السكان الفلسطينيين.

آليات الاحتلال تواصل هدم منزل عائلة أبو شافع في حي البستان ببلدة سلوان pic.twitter.com/8rFLJbl70S — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 16, 2024

في السياق، هدمت جرافات إسرائيلية، الاثنين، منزلا و40 منشأة تجارية في بلدة الرماضين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدة الرماضين أنيس الزاغة إن قوة إسرائيلية اقتحمت الموقع وهدمت منزلا بمساحة 400 متر مربع بالإضافة إلى 40 منشأة تجارية.

وأوضح أن عملية الهدم تمت بدعوى أنها “شُيدت دون ترخيص”.

وندد الزاغة بعملية الهدم، قائلا إن “المنزل والمنشآت شيدت على أراض خاصة وتعتاش منها عائلات فلسطينية”.

بدوره، قال عيسى الرواشدة، صاحب إحدى المنشآت، إن الاحتلال “هدم محالا تجارية وقام بحرق ما تبقى في الموقع”.

(الأناضول)