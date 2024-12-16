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إسرائيل تهدم 9 شقق سكنية في القدس ومنزلا و40 منشأة جنوب الضفة

16 - ديسمبر - 2024

جرافة إسرائيلية تهدم مبنى فلسطينيا في القدس. أرشيف

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القدس: هدمت سلطات الاحتلال، الإثنين، 9 شقق سكنية وموقفا للمركبات ومخزنا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في القدس بداعي “البناء غير المرخص”.
وقال شهود عيان، إن جرافات إسرائيلية ترافقها قوات من الشرطة داهمت حي البستان قبل الشروع في تنفيذ عملية الهدم.
وأضاف الشهود، أن الجرافات الإسرائيلية “هدمت 5 شقق سكنية مملوكة لعائلة شافع، وشقتين لعائلة أبو ذياب وواحدة لعائلة جلاجل وأخرى لعائلة بشير”.
وأشاروا إلى أن 31 فلسطينيا، بينهم أطفال، كانوا يعيشون في هذه الشقق السكنية قبل هدمها.
ويضم حي البستان 116 منزلا فلسطينيا يعيش فيها 1550 شخص.

وصعدت السلطات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في حي البستان، الذي تقول بلدية الاحتلال إنها ستقيم مكان المنازل الفلسطينية، حديقة توراتية.
وتعتبر بلدة سلوان من المناطق الأكثر استهدافا في القدس بالهدم والمصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية.
ومنذ بداية 2024، صعدت السلطات الإسرائيلية ممارستها التمييزية ضد الفلسطينيين بالقدس، وهدمت عشرات المنازل والمنشآت هناك.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن السلطات الإسرائيلية تتعمد تقييد منح رخص البناء للفلسطينيين بالقدس في محاولة للحد من عدد السكان الفلسطينيين.

في السياق، هدمت جرافات إسرائيلية، الاثنين، منزلا و40 منشأة تجارية في بلدة الرماضين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس بلدة الرماضين أنيس الزاغة إن قوة إسرائيلية اقتحمت الموقع وهدمت منزلا بمساحة 400 متر مربع بالإضافة إلى 40 منشأة تجارية.
وأوضح أن عملية الهدم تمت بدعوى أنها “شُيدت دون ترخيص”.
وندد الزاغة بعملية الهدم، قائلا إن “المنزل والمنشآت شيدت على أراض خاصة وتعتاش منها عائلات فلسطينية”.
بدوره، قال عيسى الرواشدة، صاحب إحدى المنشآت، إن الاحتلال “هدم محالا تجارية وقام بحرق ما تبقى في الموقع”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 12:33 م

    عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح غزة يريدون الاستيلاء على ما تبقى من القدس الشرقية يا عينيا، فحاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود إن النصر حليف أحرار فلسطين بوعد إلهي يتفوق على الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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