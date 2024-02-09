إسرائيل تهدّد بتوسيع رقعة الحرب.. وعبد اللهيان يؤكد “أمن لبنان من أمن إيران”

بيروت- “القدس العربي”: تواصل اشتعال الجبهة الجنوبية على وقع تهديدات إسرائيلية جديدة عبّر عنها قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الجنرال أوري غوردين، الذي أكد “الاستعداد لتوسيع رقعة الحرب والانطلاق للهجوم، مشيرا إلى أن “الهدف هو تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية على نحو سيتيح لنا إعادة السكان بأمان”، مشددا “سنستمر في خوض المعركة الدفاعية وفي ضرب حزب الله وتجريده من قدراته”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وألقى صاروخين تصاعدت جراءهما سحب الدخان الكثيف. واستهدفت مسيرة منزلًا غير مأهول على الطريق العام في مركبا. كما أغارت مسيرة على منزل في يحمر الشقيف وعلى منزل آخر في حي المعبور في عيتا الشعب بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف الضهيرة والجبين ويارين وكفركلا والوزاني.

الغارة على الخيام استهدفت منزلا جرى تدميره بالكامل .. لا اصابات pic.twitter.com/4jCJbocKxy — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 9, 2024

غـ ارة استهدفت مكتب حركة أمل في مارون الراس .. ولا اصابات pic.twitter.com/01PtCXQWq7 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 9, 2024

في المقابل، أعلن حزب الله عن استهداف دبابة ميركافا في موقع البغدادي ما أدى إلى تدميرها. ولفت الحزب في بيان إلى “أن مجاهدي المقاومة استهدفوا ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في مزارع شبعا ومحيط موقع المالكية وموقع زبدين وبيّاض بليدا.

عاجل | قناة 12 العبرية: تم إطلاق أكثر من 30 صاروخًا في وابل من الصواريخ على الجليل الأعلى pic.twitter.com/TQTrd5Ev9l — قناة المنار (@TVManar1) February 9, 2024

في غضون ذلك، وصل إلى بيروت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للقاء أمين عام حزب الله حسن نصرالله وكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب. ومن المطار قال عبد اللهيان “إن تل أبيب لم تحقق أي شيء من أهدافها المعلنة وما نشهده اليوم تحقق بفضل قوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة”، وأضاف “سنستمر في دعم المقاومة ونعتبر أن أمن لبنان هو من أمن إيران والمنطقة”.

التهديد لا يجدي

وفي المواقف، أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك “أن المقاومة الأسلامية في جبهتنا في الجنوب تسطر الإنجازات المتتالية في ضرب العدو الصهيوني، إسناداً ودفاعاً، ولن تتوقف ما لم تتوقف العمليات العسكرية على غزة، ولن يسمع المبعوثون إلا كلمة واحدة أن بداية الحل تنطلق من غزة، ولن يجدي التهديد فالمقاومة على أتم الجهوزية لمواجهة أي عدوان وحماقة يرتكبها العدو الصهيوني فإن الرد سيكون حاسماً ومسقطاً لكل الأحلام”. ووجّه يزبك خلال خطبة الجمعة في بعلبك التحية إلى “أهلنا وشعبنا ومقاومتنا في فلسطين وغزة، الذين عبروا بعملية طوفان الأقصى عن انبعاث الأمة التي ابتعدت كل البعد عن تعاليم وأحكام نبينا الأعظم”.

من جهته، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش “أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفِ بعدوانها على الشعب ‏الفلسطيني من خلال الحرب المستمرة على غزة، بل تتمادى في ‏عدوانها لتطال كل من يساند المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم”، معتبراً “أن العدوان الأمريكي على العراق وسوريا ‏واليمن هو عدوان على كل الأمة”. وأكد “أن كل التهديدات والاعتداءات والاغتيالات والوساطات ‏لن تزيد المقاومين إلا إصرارًا على مواصلة هذا الطريق”.، مشيراً إلى “أن خيار استمرار العدوان هو خيار بلا أفق، لأن العدو وصل إلى طريق ‏مسدود، وفشل أمام ثبات وإرادة المقاومة، واستمرار العدوان لن يؤدي إلا ‏إلى المزيد من الفشل والهزائم، ولن يتمكن العدو من تحقيق أهدافه، ‏وليس هناك من خيار سوى وقف العدوان والذهاب نحو الحل والقبول ‏بشروط المقاومة”.

جنبلاط ولافروف

أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الذي زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف فقد ناقش معهما، بحضور عقيلته نورا والوزير السابق غازي العريضي، الأوضاع. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه “خلال المحادثة جرى تبادل بشكل متعمق وجهات النظر حول الأزمة في الشرق الأوسط. وشدد لافروف على عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة، وخاصة لبنان. وفي الوقت نفسه، أكد مجدداً موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها”.