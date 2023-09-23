إسرائيل تهنئ السعودية بعيدها الوطني- (تغريدة)

تل أبيب: هنأت إسرائيل الرياض، السبت، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في وقت يبدو أن المحادثات بشأن احتمال تطبيع العلاقات بين الجانبين تتسارع.

وورد على حساب وزارة الخارجية الاسرائيلية في موقع “اكس” (تويتر سابقا) باللغة العربية “نتقدّم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً بحلول اليوم الوطني الـ 93. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة”.

نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني ال٩٣ 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_93_السعودي pic.twitter.com/xDwApqvJO1 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 23, 2023

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل والسعودية على “عتبة” إقامة “سلام تاريخي”، مذكراً بتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية عام 2020.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية مؤخراً في السعودية “نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر” من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولا تقيم إسرائيل والسعودية علاقات دبلوماسية رغم تزايد الاتصالات منذ العام 2020 مع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في إطار ما يسمى “اتفاقات أبراهام”.

(أ ف ب)